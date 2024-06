Roma. Tenta di arrampicarsi sulla Fontana di Trevi: multa da mille euro

Voleva salire su uno dei cavalli ornamentali della Fontana di Trevi, ma è stato fatto desistere dal suo intento dalla pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro in presidio sulla piazza, che è riuscita a bloccarlo dal tentativo di fuga.

Tenta di arrampicarsi sulla Fontana di Trevi, bloccato dalla Polizia Locale: mille euro di sanzione

Si tratta di un uomo, di nazionalità ucraina di 27 anni, privo di documenti di identità, motivo per il quale è stato condotto presso gli uffici di fotosegnalamento per le procedure di identificazione.

Risultato regolare sul territorio nazionale, è stato sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana per un ammontare complessivo di sanzioni di circa mille euro, oltre all’ ordine di allontanamento.

Al Colosseo arrestato venditore abusivo per aver aggredito gli agenti durante i controlli

Al Colosseo, sempre nella giornata di ieri, un cittadino bengalese di 28 anni, è stato sorpreso a vendere abusivamente bottiglie d’acqua. Temendo di essere sanzionato ha reagito spintonando gli agenti che lo avevano fermato per i controlli e nel tentativo di darsi alla fuga ha colpito un operante, che ha necessitato delle cure mediche del caso.

Per lui è scattato l’arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. In queste ore il processo con rito direttissimo, al quale dovrà rispondere per i reati commessi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.