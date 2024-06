Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Calcio, Euro 2024 – Fase a gironi: Serbia – Inghilterra

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

23:59 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il velo nuziale

22:40 Ruby

00:10 Felicità 2024 – La stagione della famiglia

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 Dilemmi – Porgi l’altra guancia

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:20 Zona bianca

23:59 Assalto alla diligenza – La vera storia di Texas Jack

01:45 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:22 Segreti di famiglia – PrimaTv

22:57 Station 19 – PrimaTv

23:50 Tg5

00:36 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:25 Così è la vita

22:49 Vengo anch’io

00:42 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

23:15 Berlinguer ti voglio bene

00:45 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent

23:30 No Time to Die

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:55 I migliori Fratelli di Crozza

00:40 Motors

20 — Venti

20:12 Rhythm Section

22:28 Sopravvissuti

00:26 Gotham

Rai 4

20:32 Senza Traccia VII ep.24

21:19 Criminal Minds: Evolution S16E5 – Morsi selvaggi

22:11 Criminal Minds: Evolution S16E6 – Una condanna a vita

23:09 Red Zone – 22 miglia di fuoco

Iris

20:14 La ricerca della felicità

22:46 Allied: Un’ombra nascosta

01:02 Les Miserables

Rai 5

20:31 Rai News Giorno

20:34 Rai 5 Classic – Puntata 56

20:45 Personaggi in cerca d’attore – S5E7 – Ludovica Bizzaglia

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E16

23:05 La promessa dell’alba

Rai Movie

21:10 After 3

22:50 Un piccolo favore

00:50 Into the Wild – Nelle terre selvagge

Rai Premium

21:20 Candice Renoir S6E1 – Si deve soffrire per essere belli

22:15 Candice Renoir S6E2 – La vendetta va servita fredda

23:15 Amore in azione

00:40 La Squadra – S1E15

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Premonition

23:10 La coccolona

00:35 Sesso prima degli esami

Twentyseven

20:15 Vacanze romane

22:26 Un Natale esplosivo

00:16 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 My Life – Questa mia vita

23:30 Il giro del mondo in 80 giorni

01:05 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple – Verso l’ora zero

23:10 Miss Marple – Nemesi

La 5

20:10 Kiss the Chef – L’albero della vita

22:01 Marie is on fire – Bugie

00:01 Made in Italy

Real Time

20:25 90 giorni per innamorarsi

00:10 S.O.S Acne

01:40 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:04 Grandi Magazzini

23:12 Asso

Focus

20:09 Freedom oltre il confine – Focus

22:41 I campioni del regno animale

23:47 Avvoltoi: Navigatori dei cieli

00:50 Big Cat Country

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

21:52 Poirot: Macabro quiz

23:58 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Big Bang Theory

22:27 Amityville III

00:19 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Kingpin

Rai Storia

20:00 Iconologie quotidiane Iperrealismo statunitense coast to coast (west coast e est coast) West Coast

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Aldo Agosti

20:35 Passato e Presente – Marc Bloch, il mestiere dello storico – 07/03/2023

21:10 Terra e libertà

22:55 Cronache dal Medioevo La congiura dei pazzi p.3

23:50 Pillole Argo La giovinezza educata

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 Ultimo

21:37 Tgcom24 Breaking News

23:50 Il bello delle donne

