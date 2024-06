Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Italia – Albania

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Non avrai mai mia figlia

22:50 TG2 Dossier – Cambio vita, faccio lo chef – Puntata del 15/06/2024

23:34 Meteo 2

23:35 TG2 Storie. I racconti della settimana – Puntata del 15/06/2024

00:20 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Le belle bandiere – Blob

20:15 Chesarà…

21:45 Sapiens, un solo pianeta – Il motore della terra – Puntata del 04/12/2021

23:55 TG3 Mondo

00:20 TG3 Agenda del Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:31 Flightplan-Mistero in volo

22:40 Il texano dagli occhi di ghiaccio

01:26 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:11 Paradiso amaro

22:33 Tg5

23:20 Station 19

00:14 Paperissima sprint – estate

01:07 Il bello delle donne

Italia 1

20:27 Windstorm – Liberi nel vento

22:44 Lady Bird

00:40 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La baia di Napoli

23:15 American Gigolò

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

23:50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:00 I migliori Fratelli di Crozza

21:35 Il mistero delle gemelline scomparse

23:05 Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste

20 — Venti

20:11 Sopravvissuti

22:08 Hunter’s Prayer – In fuga

23:58 Gotham

Rai 4

20:30 Criminal Minds: Evolution S16E4 Delitti senza volto

21:20 Tre giorni e una vita

23:26 The Tunnel – Trappola nel buio

Iris

20:16 Duplicity

22:54 The Score

Rai 5

20:05 Rai5 Classic Puntata 42

20:46 Personaggi in cerca d’attore – S5E6 – Roberto Gudese

21:14 Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre – Qui e ora

22:43 Campania Teatro Festival 2023

23:40 Opera – Il Piccolo Marat

Rai Movie

21:10 Io che amo solo te

22:55 Heartbreakers – Vizio di famiglia

Rai Premium

21:20 Purché finisca bene – Una Ferrari per due

23:20 Makari – S3E2 – La città perfetta

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Io sono mia

23:15 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

Twentyseven

20:15 Un Natale esplosivo

22:17 Free Willy 3 – Il salvataggio

23:51 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Mermaid

23:05 Mona Lisa Smile

LA7d

20:00 Dharma e Greg

20:25 Lingo. Parole in Gioco

La 5

20:10 Marie is on fire – Bugie

22:01 La strada del silenzio

00:15 Scene da un matrimonio

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il Dottor Alì

00:10 La clinica del pus

Cine34

20:14 La leggenda del pianista sull’Oceano

23:46 Amami

Focus

20:09 Storie maledette – PrimaTv

21:08 The Pompei Catastrophe

22:04 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni

23:14 Alla scoperta delle Highlands

00:29 La guerra bianca – uomini soldati eroi

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

22:08 Maigret e la casa del giudice

00:12 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Amityville III

22:11 La Madre

DMAX

20:30 Oro degli abissi

21:25 Airport Security: Europa

23:15 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Antonio Spadaro

20:30 Passato e Presente – Scerbanenco. L’Italia noir – 16/11/2023

21:10 I nomi del signor Sulcic

22:30 Fabrizio De André e PFM Il concerto ritrovato

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Iconologie quotidiane Iperrealismo statunitense coast to coast (west coast e est coast) West Coast

Mediaset Extra

20:12 Terra Amara

00:11 Tgcom24 Breaking News

00:17 Il bello delle donne

