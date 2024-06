Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Germania – Scozia

23:10 Notti Europee

23:55 TG1 Sera

00:00 Notti Europee

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 I casi della giovane Miss Fisher S2E1 – Progetto di morte

22:10 I casi della giovane Miss Fisher S2E2 – Briciole di morte

23:00 Confusi – S2E3 – La mia droga si chiama Alice

23:30 Confusi – S2E4 – Il prezzo del successo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Abruzzo – Puntata del 21/09/2023

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6470

21:20 Tiziana Morandi, la mantide della Brianza – Un giorno in Pretura

23:10 112 – Le notti del Radiomobile – Sesto Episodio

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:26 Quarto grado – le storie

23:57 East New York

00:52 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:19 La riassunto – rosa della vendetta

20:28 La rosa della vendetta – PrimaTv

23:05 La anticipazione – rosa della vendetta

23:16 Tg5

23:59 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:27 Ti presento i miei

22:48 Zoolander

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:30 I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

23:30 I delitti del BarLume – La briscola in cinque

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Katia Follesa – Finché social non ci separi

20 — Venti

20:11 Hunter’s Prayer – In fuga

22:01 Tokarev

00:00 Gotham

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.10

21:19 La baia del silenzio

22:54 Prey

00:34 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 Big Eyes

22:44 North Country – Storia di Josey

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E5 – Santa Fe – Grand Canyon

21:14 La fanciulla del West (Teatro alla Scala)

23:36 U2 Live in London

Rai Movie

21:10 Sette anni in Tibet

23:30 Desperado

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Makari – S3E2 – La città perfetta

23:20 Purché finisca bene – Una villa per due

01:10 La Squadra – S1E13

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Molto amate

23:20 Passages

01:05 Strange way of life

Twentyseven

20:17 Free Willy 3 – Il salvataggio

22:01 Nudi e felici

23:54 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 The Meddler

22:40 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Kate & Leopold

23:45 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:10 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare

22:23 Emotivi anonimi

23:59 X-Style

00:34 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

22:41 La dottoressa del distretto militare

Focus

20:11 La storia dell’universo – PrimaTv

21:56 Le megastrutture delle antiche civilta’

00:11 Drive Up

00:38 Tg5 start

00:41 E-Planet

01:05 Stonehenge rivelata

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tatort Vienna

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:51 Chicago P.D.

21:49 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 La Madre

22:18 The Hunt

00:03 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Kingpin

01:05 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Caravaggio, La morte della Vergine, 1601 Musée du Louvre

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Clement Attlee, un laburista conservatore – 23/11/2023

21:10 Cronache dal Medioevo. La Congiura dei Pazzi. La preparazione

22:05 Disegni dall’olocausto

23:00 Antoine il fortunato, una vita tra due Imperi

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 Tu si que vales

00:04 Il bello delle donne

Foto di repertorio