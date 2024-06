Tor Vergata, era diventato l’incubo dei supermercati: arrestato rapinatore

Era diventato l’incubo dei supermercati. Arrestato, in zona Tor Vergata, un uomo.

La nota del Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco

“Grazie alla Stazione Carabinieri di Tor Vergata, guidata dal luogotenente Michele Andreola, è stato arrestato un rapinatore seriale di supermercati che a fine anno scorso era diventato l’incubo dei commercianti del territorio. Ieri è stato arrestato dai Carabinieri in flagrante mentre tentava l’ennesima rapina. Contro chi propone il silenzio e l’omertà, noi ringraziamo di cuore l’Arma dei Carabinieri, la Stazione di Tor Vergata e il loro Comandante per lo straordinario lavoro che fanno in lungo e in largo per i nostri quartieri, garantendo per quanto possibile la sicurezza di tutti i cittadini”.