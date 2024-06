Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Techetechetè

21:30 Alfredino – Una storia italiana – S1E3

22:30 Alfredino – Una storia italiana – S1E4

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica Roma 2024

23:00 Piloti Caccia – International Flight Training School – S1E1

00:04 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Basilicata – Puntata del 20/09/2023

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6468

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:36 Fuori dal coro

23:56 Confessione reporter

01:07 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:32 Io Canto Family

00:12 Tg5

Italia 1

20:34 Horizon Line – Brivido ad alta quota

22:28 Underwater

00:27 Cold Case – Delitti irrisolti

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 In Viaggio con Barbero

23:00 La7 Doc

00:10 Tg La7

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 Pechino Express

00:00 Quattro matrimoni

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:17 Autobahn – Fuori controllo

22:14 Blade

Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.8

21:21 Prey

23:01 Amityville: il risveglio

Iris

20:27 La legge del crimine

22:29 Alibi.com

00:27 Creation

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E3 – Lawrence – Lamar

21:14 Art Night Puntata 27 – Raffaello

22:13 Sting Live At Chambord

23:49 James Cameron – Viaggio nella fantascienza – S1E1

00:33 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

Rai Movie

21:10 Casablanca Casablanca

23:05 Movie Mag

23:35 Al posto tuo

Rai Premium

21:20 Amore in azione

22:55 Pane amore e bacon

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 San Andreas Quake

23:00 Spiando Marina

00:50 I pornodesideri di Silvia

Twentyseven

20:15 Le riserve

22:34 Masterminds – I geni della truffa

00:19 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 La verità negata

23:30 The Farewell – Una bugia buona

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:10 Chaos Theory

21:55 Made in Italy

00:09 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 S.O.S Acne

22:40 La clinica del pus

Cine34

20:05 Mediterraneo

22:15 Puerto Escondido

00:24 Caramelle da uno sconosciuto

Focus

20:10 I campioni del regno animale – PrimaTv

21:05 Avvoltoi: Navigatori dei cieli

22:18 Storie maledette

23:30 Loch Ness – Storia di un mostro

00:34 L’incendie du tunnel du Mont-Blanc

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:02 Agatha Christie: E’ troppo facile

22:04 Law & Order: Special Victims Unit

23:58 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 The Stronghold – La roccaforte

22:34 Lupin III: La leggenda dell’oro di Babilonia

00:39 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Andrea Bonaiuto, specchio di predicazione, cappellone degli spagnoli, SM Novella, Firenze

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – I meticci italo-africani – 13/12/2023

21:10 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 05/05/2024

21:55 E tu slegalo – Franco Basaglia

22:50 Sacritalia

23:40 La bussola e la clessidra – Lo sbarco in Normandia

Mediaset Extra

20:10 Il Papa Buono

00:03 Il bello delle donne

