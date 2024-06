Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferentino, collaborati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni, hanno arrestato un 22enne, per il reato di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna, in concorso con un altro giovane in via di identificazione, nonché per resistenza e lesioni personali a P.U..

Ferentino. Molestano una ragazza: arrestato 22enne, si cerca il complice. L’intervento dei Carabinieri

L’episodio è avvenuto in una strada del centro cittadino, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una chiamata al “112”. I Militari, hanno cercato di bloccare l’uomo che ha reagito spingendoli e colpendoli con pugni e calci provocando loro lievi lesioni guaribili in pochi giorni.

In caserma la vittima, in evidente stato di shock per l’aggressione subita, raccontava ai Carabinieri di essere stata offesa con frasi di natura sessuale e palpeggiata nelle parti intime. Il giovane dichiarato in stato di arresto, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

L’arresto, legittimamente operato dai Carabinieri, è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Frosinone che ha disposto per il giovane tunisino la permanenza presso la struttura carceraria in regime di misura cautelare.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.