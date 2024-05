I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 22:30 di ieri, 19 maggio 2024, per un incendio presso il magazzino “Orizzonte” di Ferentino in via Casilina.

Ferentino, fiamme in un magazzino di via Casilina ieri sera: intervengono i Vigili del Fuoco

L’incendio ha coinvolto il magazzino esterno.

Sul posto, oltre la prima partenza 1A del Comando di Frosinone, 2 ABP (autobotti) per il rifornimento di acqua.

I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla bonifica dell’incendio e messa in sicurezza del locale.

Al momento non sono note le cause dell’origine dell’incendio: potrebbero seguire aggiornamenti.