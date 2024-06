Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Techetechetè

21:30 Alfredino – Una storia italiana – S1E1

22:30 Alfredino – Una storia italiana – S1E2

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica Roma 2024

23:00 La storia siamo noi

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Piemonte

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6467

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 E’ sempre Cartabianca

23:57 Dalla parte degli animali kids

Canale 5

20:38 Sissi – PrimaTv

23:34 Tg5

00:15 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:18 Le Iene presentano: Inside

00:12 Zelig Lab

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Quattro matrimoni

NOVE

20:25 LBA Serie A

23:15 Il giorno del giudizio

00:35 Ostia criminale – La mafia di Roma

20 — Venti

20:12 Blade

22:39 Smokin’ Aces

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.7

21:20 Endangered Species – Caccia Mortale

23:04 Wonderland – Puntata del 11/06/2024

23:40 Le ultime 24 ore

Iris

20:25 La notte dell’agguato

22:51 Rullo di tamburi

01:05 Presunto innocente

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E2 – Sedalia – Saint Joseph

21:14 La promessa dell’alba

23:21 Lennon a New York

Rai Movie

21:10 Terminator

23:00 El Cid

Rai Premium

21:20 Blanca – S1E2 – Fantasmi

23:10 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S1E1 – L’estate del dito

01:05 La Squadra – S1E10

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:25 L’amante russo

Twentyseven

20:16 Masterminds – I geni della truffa

22:10 Il professore matto

23:56 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il giro del mondo in 80 giorni

22:35 Incantesimo

00:45 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Revenge

00:35 Le parole della salute

La 5

20:10 Come tu mi vuoi

22:23 Iago

00:21 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

00:40 ER: storie incredibili

Cine34

20:06 I mostri oggi

22:18 Attila flagello di Dio

00:21 2019 – Dopo la caduta di New York

Focus

20:10 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni – PrimaTv

21:04 Alla scoperta delle Highlands

22:22 History’s greatest heists with Pierce Brosnan

00:10 Boeing: la serie noire

01:11 Relitti e segreti – In cerca di mondi sommersi

Giallo

21:10 Mademoiselle Holmes

23:20 Tandem

TOP Crime

20:03 FBI: Most Wanted

21:54 Law & Order: Special Victims Unit

23:40 C.S.I. Miami

Italia 2

20:25 Lupin III: La leggenda dell’oro di Babilonia

22:32 Harrow

DMAX

20:25 LBA Serie A

22:55 WWE Smackdown

Rai Storia

20:00 Storie benemerite – Custodi di cultura

20:05 Iconologie quotidiane Francesco di Giorgio Martini, Natività di Gesù con san Bernardo e san Tommaso d’Aquino

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’eredità di Enrico Berlinguer – 25/05/2022

21:10 Nel secolo breve – 1944, l’estate di Parigi

22:40 Le leggi razziali, una storia ferrarese

23:20 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Luciano Spalletti – Puntata del 12/05/2024

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Iconologie quotidiane Andrea Bonaiuto, specchio di predicazione, cappellone degli spagnoli, SM Novella, Firenze

Mediaset Extra

20:10 Uno bianca

00:04 Il bello delle donne

