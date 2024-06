L’Amministrazione Comunale ha approvato in Giunta il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione di due nuovi asili nido, situati in zona Fontana della Rosa e Appia Antica (scuola Sole e Luna).

Velletri, approvato in Giunta il DIP per la realizzazione di due nuovi asili nido

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso il miglioramento dei servizi per l’infanzia a Velletri. I nuovi asili nido, infatti, saranno progettati per offrire spazi moderni e funzionali, rispondendo alle esigenze delle famiglie e garantendo un ambiente sicuro e stimolante per i bambini. Entrambe le strutture potranno ospitare fino a 45 bambini ciascuna. L’approvazione del DIP rappresenta l’inizio del percorso di progettazione necessario per la richiesta di finanziamento al Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“L’approvazione del DIP è un passo fondamentale per poter richiedere il finanziamento atto alla realizzazione di due nuovi asili nido, che risponderanno alle esigenze delle famiglie del nostro territorio, al fine di migliorare l’offerta educativa a partire dai primi mesi di vita. Questi progetti testimoniano il nostro impegno per migliorare i servizi educativi e creare ambienti accoglienti e sicuri per i nostri bambini”, ha commentato il Sindaco, Ascanio Cascella.