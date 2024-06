Approvato in Giunta il documento di indirizzo alla progettazione per i lavori di messa in sicurezza dell’area ex Mattatoio, per l’inizio dei lavori di Pnrr.

I dettagli

Nei programmi dell’Amministrazione c’è la volontà di procedere alla valorizzazione dell’edificio dismesso dell’ex Mattatoio comunale, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione ecosostenibile.

L’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione si è resa necessaria ai fini dell’attivazione delle azioni propedeutiche alla realizzazione degli interventi di recupero della struttura.

“Questo è un passo cruciale per l’avvio dei lavori finanziati dal Pnrr, un’approvazione fondamentale per attivare le azioni preliminari indispensabili alla realizzazione degli interventi di recupero della struttura”, ha dichiarato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.