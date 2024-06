Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Techetechetè

21:30 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee e Amministrative 2024

00:00 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica – 4a giornata: sessione serale

23:00 Speciale TG2 – Elezioni Europee 2024

00:00 Speciale Elezioni – Tango Elettorale

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Campania – Puntata del 07/09/2023

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6466

21:20 FarWest

23:30 Blob

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:26 Quarta Repubblica

23:58 Il delitto Matteotti

Canale 5

20:35 Io Canto Family

00:10 Tg5

00:58 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:27 Vanguard – Agenti speciali

22:40 Man of Tai Chi

00:44 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Speciale Elezioni

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:10 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:35 Faking It – Bugie criminali

00:55 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:13 Smokin’ Aces

22:28 Ninja Assassin

00:27 Magazine champions league 2024

Rai 4

20:24 Criminal Minds III ep.6

21:20 Red Zone – 22 miglia di fuoco

22:53 Padre

00:35 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:26 Sfera

23:19 Waterworld

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E1 – Saint Louis – Jefferson City

21:14 Io rom romantica

22:32 Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro ‘900: Beppe Fenoglio

23:34 David Gilmour Live at Pompei

Rai Movie

21:10 Hostiles: Ostili

23:30 Notte senza fine

Rai Premium

21:20 Mad in Italy – Puntata del 29/01/2024

23:40 Come fai sbagli S1E1 – Un marziano dentro casa

00:30 Come fai sbagli S1E2 – La correzione dell’errore

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Passages

23:10 Strange way of life

23:50 Planet Sex con Cara Delevingne

Twentyseven

20:15 Il professore matto

22:13 Cantando sotto la pioggia

00:13 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Paolo VI – Il Papa nella tempesta

22:45 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:05 Lingo. Parole in Gioco

21:15 Bull

00:35 ArtBox

La 5

20:10 Ti odio, ti lascio, ti…

22:11 Kiss the Chef – Imprevisti di nozze

00:13 Elisa di Rivombrosa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:06 Box Office 3d – Il film dei film

22:14 Vi racconto

22:22 Occhio alla Perestrojka

00:22 Bye Bye Baby

Focus

20:10 Le megastrutture delle antiche civilta’

22:15 Come ingannare i tedeschi – Storia dell’armata fantasma

23:30 Provenza, agosto 1944: L’altro D-Day

00:31 L’ explosion de la navette Columbia

01:25 Relitti e segreti – In cerca di mondi sommersi

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 Vera

01:05 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:03 C.S.I. Miami

21:55 Law & Order: Special Victims Unit

23:40 Maigret e la casa del giudice

Italia 2

20:25 I Griffin

22:17 Young Sheldon

00:52 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Alaska: i nuovi pionieri

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Bonanno Pisano, Portale di Monreale

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: L’omidicio di Giacomo Matteotti

21:10 Italia viaggio nella bellezza – Leonessa d’Italia. Il Museo del Risorgimento di Brescia – 05/06/2023

22:00 Giacomo Matteotti a 100 anni dalla morte

22:10 Grandi della TV – Fantastico 7

23:10 Nel secolo breve – 1944, la primavera di Roma – 04/06/2024

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:16 Tempesta d’amore

00:13 Tgcom24 Breaking News

