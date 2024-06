Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, 9 giugno 2024, sulla via Ariana: morto un uomo di Paliano.

Tragico incidente ieri pomeriggio, tra Lariano e Velletri: morto un uomo di 86 anni di Paliano, in provincia di Frosinone.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti riportati da la Repubblica, l’uomo è deceduto in seguito ad uno scontro tra la sua auto, una Fiat Panda, e una Jeep Renegade, entrambe finite fuori strada. Per l’anziano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due auto: sei i feriti, alcuni sarebbero gravi. Sul posto, oltre il personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri: indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. La strada è stata chiusa al traffico per ore.

