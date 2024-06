E’ accaduto nella notte del 2 giugno a Paliano. I Carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni sono intervenuti su richiesta dei familiari presso l’abitazione di un 36enne del posto, già noto alla FF.PP. per i suoi trascorsi giudiziari, e lo hanno sopreso mentre stava consumando droga del tipo “Crak”.

Paliano, consuma droga in casa e si scaglia contro i Carabinieri: ecco cosa è successo

Alla vista dei Militari l’uomo ha reagito con una violenza spropositata scagliandosi contro i militari e procurandosi dei tagli alle braccia per impedire loro di avvicinarlo. Tuttavia i Militari con la loro professionalità sono riusciti a bloccarlo, immobilizzarlo ed arrestarlo senza ulteriori conseguenze per l’incolumità fisica dell’uomo e degli stessi Carabinieri operanti.

Il giovane è stato subito accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la casa di reclusione di Frosinone, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida nel corso della quale l’arrestato dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata di ieri GIP del Tribunale di Frosinone, ritenendo legittimo l’arresto operato dai Carabinieri, lo ha convalidato disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.