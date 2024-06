Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità

23:30 TG1 Sera

23:36 La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità

00:45 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Europei di Atletica – 1a giornata: sessione serale

23:00 Confusi – S2E1 – Funeral Party

23:32 Confusi – S2E2 – Chi siamo?

00:05 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6465

21:20 Gli affetti più cari – Un giorno in Pretura

23:10 112 – Le notti del Radiomobile – Quinto Episodio

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:25 Quarto grado – le storie

23:56 East New York

00:50 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:35 La rosa della vendetta – PrimaTv

23:22 Tg5

00:07 Striscia la notizia

Italia 1

20:33 Overdrive

22:29 Zelig Lab

23:30 Prendimi!

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 L’ultima parola – Speciale Elezioni

23:40 Febbre a 90°

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 I delitti del BarLume – Il re dei giochi

23:15 I delitti del BarLume

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Don’t Forget the Lyrics

23:40 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

21:49 La furia dei Titani

23:42 Arrow

01:07 A.P. Bio

Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.5

21:21 Le ultime 24 ore

22:57 Predators

00:46 Anica appuntamento al cinema

00:49 Wonderland pt.35

Iris

20:22 North Country – Storia di Josey

22:49 L’attimo fuggente

01:16 Gioventù bruciata

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E10

21:14 Art Night 2021/22 – E27

23:00 Dalle strade di New Orleans, la città della musica

00:31 Queen – Rock the World

Rai Movie

21:10 El Cid

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

00:30 Proxima

Rai Premium

21:20 Màkari – S3E1 – Il fatto viene dopo

23:25 Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè

01:15 La Squadra – S1E6

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 L’amante russo

23:15 Sad Girls – Quattro sexy ragazze

01:00 Naked City: dove tutto è concesso

Twentyseven

20:15 I ponti di Madison County

22:45 Il piccolo lord

00:37 La signora del west

01:24 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 The Farewell – Una bugia buona

22:30 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 ArtBox

La 5

20:10 A casa con i suoi

22:04 The Royal Saga – PrimaTv

23:35 X-Style

00:16 Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:07 La dottoressa del distretto militare

21:58 La soldatessa alle grandi manovre

23:52 Il macellaio

Focus

20:10 History’s greatest heists with Pierce Brosnan – PrimaTv

21:43 Le megastrutture delle antiche civiltà

00:01 Drive Up

00:31 Tg5 start

00:34 E-Planet

00:59 L’ osservatorio del Pic du Midi-Ingegneria d’alta quota

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tatort Vienna

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:02 Chicago P.D.

21:53 Law & Order: Special Victims Unit

23:36 I fantasmi di Le Havre

Italia 2

20:15 Ouija – L’origine del male

21:11 Tgcom24 Breaking News

21:20 Meteo.it

22:16 Upgrade

23:05 Tgcom24 Breaking News

23:11 Meteo.it

00:10 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Kingpin

23:15 Missione Escobar – Guerra ai Narcos

01:05 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’età dell’innocenza. L’America di Edith Wharton – 08/12/2023

21:10 Cronache di donne leggendarie – Elena: la santa imperatrice

21:40 Cronache di donne leggendarie. Teodora: dai bassifondi all’impero

22:15 Io sono Venezia p.2

23:05 La montagna di Ilio

23:55 R.A.M. – Gerda Taro

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:24 Brignano con la o – Zelig speciale

22:30 Caduta libera – estate

23:30 Professione Vacanze

