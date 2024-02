Continua l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali e delle violazioni al regolamento comunale disciplinante i servizi di igiene ambientale nel territorio del Comune di Paliano.

Abbandono di rifiuti a Paliano: trasgressori identificati e multati. Le dichiarazioni

Nelle scorse settimane, in due distinte occasioni, il Comando di Polizia locale ha rinvenuto in agro di Paliano, rottami di veicoli abbandonati che, a seguito di indagine, sono risultati essere veicoli rubati oggetto di ricettazione. Si è provveduto a notiziare la competente autorità giudiziaria e alla bonifica dell’area. Nei giorni scorsi sono stati incentivati i controlli sul rispetto della raccolta differenziata e sono state elevate cinque sanzioni amministrative per “conferimento fuori dal normale circuito di raccolta” e per aver depositato rifiuti sulla pubblica via.

L’Assessore al Servizio RSU Simone Marucci: «Le discariche abusive sono una piaga che non può essere ignorata. Per questo sono stati intensificati i controlli da parte delle autorità competenti per individuare e sanzionare coloro che abbandonano rifiuti in maniera illegale. Nello stesso tempo, l’Amministrazione continuerà a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per educare sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulle conseguenze delle discariche abusive sull’ambiente e sulla salute».

«La lotta contro le discariche abusive – ha dichiarato il Sindaco Domenico Alfieri – richiede l’impegno di tutta la comunità. Invito i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali casi sospetti e a partecipare attivamente alle iniziative volte a contrastare questo fenomeno. Solo insieme possiamo preservare il nostro ambiente. Un ringraziamento alla polizia locale e al personale Gea la fattiva collaborazione».

