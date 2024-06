Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Techetechetè

21:30 Con il Cuore nel nome di Francesco

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La coppia della porta accanto S1E4

22:15 La coppia della porta accanto S1E5

23:05 La coppia della porta accanto S1E6

23:55 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6464

21:20 Che ci faccio qui – Ti vengo a cercare: Capitolo 2

23:15 Il mare dell’emergenza

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:26 Dritto e rovescio

23:59 Che ora e’?

01:53 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:39 Viola come il mare seconda stagione – PrimaTv

22:54 X-Style

23:38 Tg5

00:18 Striscia la notizia

Italia 1

20:28 Senza rimorso – PrimaTv

22:48 Terminator 2: Il giorno del giudizio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 L’ultima parola – Speciale Elezioni

23:40 Inside D-Day. 1944-2024

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 Spectre

00:20 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:25 LBA Playoff (live)

23:15 Ostia criminale – La mafia di Roma

00:50 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:14 La furia dei Titani

22:11 Rapimento e riscatto

00:44 Arrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.4

21:20 Hawaii Five-0 S8E16 – Caccia al tesoro

22:05 Hawaii Five-0 S8E17 – Attacco chimico

22:48 Hawaii Five-0 S8E18 – Mettersi in gioco

23:33 Holy Spider

Iris

20:26 Dante’s Peak – La furia della montagna

22:34 Scuola di cult

22:47 I 3 dell’operazione drago

Rai 21

20:14 Prossima fermata Asia – S1E9

21:14 Carmina Burana

22:23 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 12 – Marcus du Sautoy

22:58 David Gilmour Live at Pompei

Rai Movie

21:10 Il giorno più lungo

00:20 Anica – Appuntamento al cinema

00:25 American Assassin

Rai Premium

21:20 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S1E1 – L’estate del dito

23:15 Blanca – S1E1 – Senza occhi

01:15 La Squadra – S1E5

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente

23:20 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:45 Hardcore: la vera storia di Traci Lords

Twentyseven

20:15 Il piccolo lord

22:15 Richie Rich – Il più ricco del mondo

23:54 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Incantesimo

23:05 The Jungle

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Il mio migliore incubo!

23:25 Mistresses

La 5

20:10 Cinderella Story

22:02 Il giardino segreto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi post bariatrico

22:40 Vite al limite

Cine34

20:05 Una piccola impresa meridionale

22:13 Viola bacia tutti

23:54 Sensi

Focus

20:10 D-day: Sulle ali della vittoria – PrimaTv

21:05 Come ingannare i tedeschi – Storia dell’armata fantasma – PrimaTv

22:15 Provenza, agosto 1944: L’altro D-Day

23:21 Freedom oltre il confine – Focus

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:02 I fantasmi di Le Havre

22:11 Law & Order: Special Victims Unit

00:00 All Rise – PrimaTv

Italia 2

20:15 Upgrade

21:05 Tgcom24 Breaking News

21:14 Meteo.it

22:17 Pitch Black

DMAX

20:25 LBA Playoff (live)

22:50 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La nascita dei Fasci di Combattimento

21:10 La bussola e la clessidra – Lo sbarco in Normandia

22:15 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 3 – La battaglia di Hastings

23:25 Italia. Viaggio nella Bellezza La riviera delle Muse – Pesaro Capitale della cultura

00:20 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

00:05 Tgcom24 Breaking News

00:07 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

