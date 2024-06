Ennesimo incidente mortale a Roma: deceduto un centauro di 45 anni questa notte, 6 giugno 2024, su via di Tor Tre Teste.

Ennesimo incidente a Roma: morto un uomo di 45 anni in via di Tor Tre Teste

Stando a quanto riportato da La Repubblica, un uomo di 45 anni è morto la scorsa notte dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava. I soccorritori non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo.

Ancora non sono chiare le cause per cui il 45enne avrebbe perso il controllo del mezzo: sul posto sono intervenuti anche gli agenti del V gruppo Prenestino e del VI Torri, allertati da alcuni automobilisti.

Dalle prime informazioni del caso sembrerebbe che siano stati coinvolti altri veicoli.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio