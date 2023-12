Tragedia a Roma nella serata di ieri, 15 dicembre 2023: una coppia di anziani è stata investita da un’auto in via di Tor Tre Teste. Morto l’uomo, un signore di 74 anni.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in via di Tor Tre Teste. Ferita anche la moglie, che è stata trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Alla guida dell’auto un 48enne, che è stati sottoposto ai test di rito. Sul posto presente la Polizia Locale del V Gruppo Casilino; indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto di repertorio