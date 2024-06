Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Techetechetè

21:15 Vasco Live Roma Circo Massimo XXII

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La coppia della porta accanto S1E1

22:45 La coppia della porta accanto S1E2

23:55 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6463

21:20 Speciale Chi l’ha visto?

23:00 Elezioni Europee 2024

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:26 Fuori dal coro

23:58 Il segreto del suo passato

Canale 5

20:35 L’ isola dei famosi p. t.

00:23 Tg5

Italia 1

20:26 White Elephant – Codice criminale

22:21 Giustizia a tutti i costi

00:13 Cold Case – Delitti irrisolti

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:25 Rigenerazione

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Pechino Express – La via delle Indie

00:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Katia Follesa – Finché social non ci separi

23:10 Comedy Match – Best of

20 — Venti

20:13 Rapimento e riscatto

22:58 Oldboy

Rai 4

20:33 Criminal Minds III ep.3

21:21 Predator

23:12 Predator 2

Iris

20:24 Scommessa con la morte

22:22 Coraggio… fatti ammazzare

00:40 Amici e vicini

Rai 5

20:13 Prossima fermata Asia – S1E8

21:14 Art Night Puntata 12 – Andrea Mantegna. Passione di pietra

22:18 Ancora in fuga – La storia di Jeff Beck

23:46 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

00:40 Save the Date – Paolo Grassi, un poeta dell’organizzazione

Rai Movie

21:10 Quando le mani si sfiorano

23:15 Movie Mag

23:45 Monster

Rai Premium

21:20 Le cascate dell’amore

22:50 Un pappagallo tra le nuvole

00:20 La Squadra – S1E4

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Lighting Strikes

23:10 Febbre nelle notti d’estate

Twentyseven

20:15 Richie Rich – Il più ricco del mondo

21:59 Il principe cerca moglie

00:02 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 I’ll Find You

23:35 La dodicesima notte

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Le regole del delitto perfetto

00:40 In Cucina con Sonia

La 5

20:10 Letters to Juliet

22:14 Made in Italy

00:13 Una ragazza speciale

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 S.O.S Acne

22:40 La clinica del pus

Cine34

20:06 Poliziotto superpiù

22:17 La collera del vento

23:56 Prestami tua moglie

Focus

20:11 D-day 360 – Il giorno piu’ lungo – PrimaTv

21:10 6 giugno ’44 – attacco all’alba! – PrimaTv

23:25 Storie maledette

00:30 Loch Ness – Storia di un mostro

01:21 Relitti e segreti – Nel profondo degli abissi

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:02 Agatha Christie: Miss Marple nei Caraibi

22:12 Law & Order: Special Victims Unit

00:00 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Pitch Black

21:36 Tgcom24 Breaking News

21:46 Meteo.it

22:25 Lupin III: La cospirazione dei Fuma

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

00:10 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Elezioni in America 1980: Reagan-Carter

21:10 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Luciano Spalletti – Puntata del 12/05/2024

21:55 Il carro di Pompei

22:50 I giganti del Quirinale

23:40 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 1 – Venti di guerra

00:50 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

00:06 Tgcom24 Breaking News

00:08 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

