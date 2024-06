Si terrà venerdì 7 giugno la chiusura della campagna elettorale di Silvia Carocci (Artena Cambia Insieme): ecco tutti i dettagli dalla candidata Sindaca e dalla sua lista.

Chiusura della campagna elettorale di Silvia Carocci (Artena Cambia Insieme): appuntamento venerdì 7 giugno, ecco tutte le info

Venerdì 7 giugno, in piazza Galileo Galilei dalle 18.30 chiuderemo la nostra campagna elettorale. Sarà una festa e tutti sono invitati a partecipare.

Terminiamo un percorso iniziato più di un anno fa, quando abbiamo deciso che per Artena fosse importante ripartire dall’ascolto e dal confronto con tutti i cittadini.

Nei mesi passati abbiamo parlato con le associazioni, con le contrade, con le persone e sulla base di questo abbiamo costruito il nostro programma elettorale, un programma scritto dagli artenesi e dalle artenesi.

Vogliamo una città aperta, accogliente, sostenibile, produttiva, unita, pulita, sicura.

Viviamo Artena quotidianamente e sappiamo quanto serva ridare priorità alle piccole cose: la pulizia dei luoghi pubblici ed il decoro urbano. Abbiamo però l’ambizione di far cambiare passo ad Artena e cominciare a camminare come gli altri comuni vicini a noi, restituendo ad Artena luoghi pubblici come i parchi, con una attenzione particolare alla Villa Borghese, le strutture per fare sport, come il Palazzetto, le scuole e i luoghi per la vita associativa e sociale.

Nelle ultime settimane siamo tornati dalle tante realtà che avevamo incontrato e siamo stati nelle piazze e nelle strade della città per parlare con tutti gli Artenesi; abbiamo presentato le nostre proposte e la nostra idea di governo di Artena, convinti che la prima cosa da fare sia restituire ai cittadini una amministrazione comunale attenta ai problemi delle persone e che lavori quotidianamente per dare loro risposte.

Vi aspettiamo venerdì per una grande festa:sarà il primo passo per cambiare insieme la nostra città.