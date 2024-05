Domenica 5 maggio nuova e fondamentale appuntamento della nostra campagna elettorale per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

Silvia Carocci presenta i candidati della lista Artena Cambia Insieme

Alle ore 11 in Piazza Galileo Galilei i candidati della lista Artena Cambia Insieme si presenteranno alla cittadinanza. Sedici cittadine e di cittadini che vogliono impegnarsi, insieme a me, in un progetto che rimetta al centro Artena.

La lista tiene insieme diverse sensibilità e competenze che da un lato riconoscono il lavoro svolto in questi anni dai consiglieri comunali uscenti e dall’altro favoriscono la partecipazione di nuove figure civiche che per la loro professione, per il loro attivismo nel mondo dell’associazionismo o del volontariato, o per la loro capacità di rappresentare la propria realtà territoriale, si sono impegnate per la nostra comunità.

È una squadra di persone che amano Artena, la vivono nella quotidianità e per questo vogliono dare un contributo per recuperare le occasioni perse e costruire nuove opportunità di crescita e di sviluppo che Artena attende da tempo.

Vi aspettiamo numerosi, perché solo insieme possiamo cambiare Artena!