Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 giugno 2024:

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Amichevole – Italia – Turchia

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Gemelli, cucina e amore

23:00 Storie di donne al bivio

00:05 Meteo 2

00:15 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

23:00 Elezioni Europee 2024

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:26 E’ sempre Cartabianca

23:57 Dalla parte degli animali kids

Canale 5

20:38 Marry Me – Sposami – PrimaTv

22:58 L’ isola dei famosi d.t. (lu/ve)

23:07 Vizi di famiglia

Italia 1

20:17 Le Iene

00:29 I Griffin

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Titanic – La storia dietro la leggenda

23:35 Il naufragio del Titanic – Nuove verità

20 — Venti

20:14 Oldboy

22:23 The Reunion

00:14 Magazine champions league 2024

Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.2

21:20 Padre

22:58 Wonderland

23:30 Valhalla

Iris

20:24 L’ arma della gloria

22:19 La legge del più forte

23:58 Pink cadillac

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E7

21:14 La favorita

23:10 Burt Bacharach – A Life In Song

00:20 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

Rai Movie

21:10 Total Recall – Atto di forza

23:05 Jimmy Bobo – Bullet to the Head

Rai Premium

21:20 Blanca – S1E1 – Senza occhi

23:20 Amore e morte a Venezia

00:55 La Squadra – S1E3

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:15 Il potere dei sensi

Twentyseven

20:15 Il principe cerca moglie

22:28 Una spia e mezzo

00:20 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Cara, insopportabile Tess

23:00 Cyrano, mon amour

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 This Is Us

La 5

20:10 Una ragazza speciale

22:05 Un amore tutto suo

00:05 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

Cine34

20:20 Il postino

22:34 Per sempre al Massimo

23:31 Le vie del Signore sono finite

Focus

20:10 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni – PrimaTv

21:03 Alla scoperta delle Highlands

22:17 History’s greatest heists with Pierce Brosnan

00:04 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

00:51 Relitti e segreti – Nel profondo degli abissi

Giallo

21:10 Mademoiselle Holmes

23:20 Tandem

TOP Crime

20:03 FBI: Most Wanted

21:54 Law & Order: Special Victims Unit

23:41 C.S.I. Miami

Italia 2

20:00 Mike & Molly

20:25 Lupin III: La cospirazione dei Fuma

21:59 Harrow

23:44 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:05 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Don Giovanni Bosco

21:10 Nel secolo breve 1944, la primavera di Roma

22:40 Italiani Nino Manfredi

23:40 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:02 Tgcom24 Breaking News

00:04 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

