Ore di apprensione a Cassino: non si hanno più notizie di Emiliano Garbin

Ore di apprensione a Cassino, dove vivono i suoi familiari: non si hanno più notizie di Emiliano Garbin, autotrasportatore di 47 anni.

Non si hanno più notizie dell’uomo dal 28 maggio scorso: stando a quanto riportato da un appello diffuso tramite social, l’uomo partiva da Liegi, in Belgio, per dirigersi in Italia, forse passando per la Germania.

Il 47enne è alto circa 175 cm, ha barba e capelli brizzolati. Viaggia su un furgone bianco Mercedes.

Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

Foto da Facebook