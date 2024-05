Cassino, controlli nella zona della movida: 21enne denunciato per spaccio

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno denunciato a piede libero un 21enne residente a Cassino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Cassino, 21enne denunciato per spaccio: i controlli effettuati dai Carabinieri

Nel corso dei servizi eseguiti nel fine settimana nelle zone della movida del centro di Cassino, in orario notturno per il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, il giovane straniero sottoposto a controllo, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, veniva trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di stupefacente tipo “hashish”, parte portata al seguito e parte conservata presso la propria abitazione e rinvenuta a seguito di una successiva perquisizione domiciliare

L’uomo, che deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dovrà chiarire agli inquirenti come è venuto in possesso della sostanza.

Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino nel contrastare ogni forma di illegalità in risposta alla richiesta di sicurezza della popolazione cassinate e dei paesi limitrofi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.