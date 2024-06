Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 giugno 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 giugno 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 giugno 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Evviva!

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Delitti in Paradiso – Feste in famiglia

22:40 Delitti in Paradiso S11E7 – Un delitto quasi perfetto

23:40 La Domenica Sportiva Estate

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 Dilemmi

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In mezz’ora

Rete 4

20:25 Zona bianca

23:59 Creation

Canale 5

20:28 L’ isola dei famosi

00:00 Tg5

00:44 Paperissima Sprint Domenica

Italia 1

20:28 Chiedimi se sono felice

22:40 La leggenda di Al, John & Jack

00:50 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 La Torre di Babele

22:35 La7 Doc

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Cani sciolti

23:30 Skyfall

NOVE

20:00 Che tempo che fa

23:10 I migliori Fratelli di Crozza

00:50 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:12 From Paris with love

22:07 The Time Machine

23:56 Arrow

01:23 The Last Kingdom

Rai 4

20:33 Senza Traccia VII ep.9

21:18 Criminal Minds: Evolution S16E1 È solo l’inizio

22:08 Criminal Minds: Evolution S16E2 Il patto col diavolo

23:07 Papillon

Iris

20:19 Allied: Un’ombra nascosta

22:48 The Crossing – Oltre il confine

00:39 Il re dei ladri

Rai 5

21:15 Concerto per la Festa della Repubblica 2024

22:30 Concerto Argerich e Goerner

Rai Movie

21:10 Se scappi, ti sposo

23:10 Non succede, ma se succede…

Rai Premium

21:20 Un pappagallo tra le nuvole

22:50 La ragazza americana

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Caccia spietata

23:20 Mia moglie, un corpo per l’amore

Twentyseven

20:06 Quo Vadis

21:38 La battaglia dei giganti

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Un amico straordinario

23:30 Vita di Pi

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

23:10 Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

La 5

20:10 Kiss the Chef – Una visita inaspettata

22:01 Il mio cane Skip

23:49 Made in Italy

Real Time

20:20 90 giorni per innamorarsi

00:10 S.O.S Acne

Cine34

20:04 La casa stregata

22:04 Non più di uno

23:52 Gian Burrasca

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:38 I campioni del regno animale

00:38 Big Cat Country

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Vera

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:02 Maigret e la ragazza scomparsa

21:58 Poirot: Alla deriva

00:03 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Young Sheldon

22:13 Poltergeist – Demoniache presenze

00:25 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:40 LBA Playoff

23:05 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Bruno Maida

20:30 Passato e Presente – Le donne della Costituente

21:10 La caduta delle aquile

23:40 Telemaco – Nel nome della repubblica

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

00:10 Tgcom24 Breaking News

00:15 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

