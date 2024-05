Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 L’acchiappatalenti

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:30 Veloce. La leggenda della Motor Valley

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6460

21:20 Alessia Pifferi: i giorni dell’abbandono – Un Giorno in Pretura

23:00 Elezioni Europee 2024

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:20 Quarto grado

23:56 East New York

00:52 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:36 Riassunto – terra amara

20:40 Terra Amara – PrimaTv

22:21 Endless Love – PrimaTv

23:44 Tg5

00:30 Striscia la notizia

Italia 1

20:20 Top Gun

22:40 Zelig Lab

23:44 Un’occasione da Dio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

TV8

20:30 Radio Zeta Future Hits Live – Il Festival Della Generazione Zeta

00:30 Il club dei divorziati

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa – Best of

20 — Venti

20:12 Stolen

22:06 Scontro tra Titani

00:07 Arrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.23

21:20 Last Man Down

22:54 The Predator

00:41 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:24 Il cacciatore

00:01 Il pescatore di sogni

Rai 5

20:13 Prossima fermata Asia – S1E5

21:14 Le Comte Ory (Rossini Opera Festival)

23:44 Save the Date Puntata 32 – Marco Polo. Trame di viaggio

Rai Movie

21:10 Facciamo l’amore

23:20 Regole d’onore

Rai Premium

21:20 Per Elisa – Il caso Claps – S1E5

22:20 Per Elisa – Il caso Claps – S1E6

23:25 Il clandestino – S1E11 – Le tre mogli – Prima parte

00:20 Il clandestino – S1E12 – Le tre mogli – Seconda parte

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Il potere dei sensi

23:30 Lovemobil – I caravan del sesso

Twentyseven

20:15 Viaggio nell’isola misteriosa

22:03 Ocean’s 8

23:56 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La dodicesima notte

23:15 Effetto Notte – TV2000

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:10 Amiche in affari

21:51 The Royal Saga – PrimaTv

23:17 X-Style

23:55 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 La soldatessa alle grandi manovre

22:00 La soldatessa alla visita militare

23:48 Il ginecologo della mutua

Focus

20:10 History’s greatest heists with Pierce Brosnan – PrimaTv

21:42 I Maya – Ascesa e caduta di una civiltà

22:41 I tesori perduti dei Maya

23:43 Drive Up

00:13 Tg5 start

00:16 E-Planet

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tatort Vienna

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:13 Chicago P.D.

21:57 Law & Order: Special Victims Unit

23:43 I misteri di Belle Ile

01:30 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Ouija

21:03 Tgcom24 Breaking News

21:12 Meteo.it

22:06 The Darkness

23:08 Tgcom24 Breaking News

23:14 Meteo.it

23:55 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

20:45 Airport Security: Europa

23:05 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Jules Verne, inventore del futuro – 07/11/2023

21:10 Cronache di donne leggendarie. Le donne etrusche: l’alba dei diritti

21:40 Cronache di donne leggendarie – Donne romane: tra scandali e potere

22:10 Io sono Venezia

23:10 Dal Tirreno all’Antartide. Lo straordinario viaggio di Ajmone-Cat

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:55 Tgcom24 Breaking News

