Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Com’è umano lui!

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 BellaRai2

00:30 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6459

21:20 Che ci faccio qui – Ti vengo a cercare: Capitolo 1

23:00 Elezioni Europee 2024

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio –

23:59 Giulietta degli spiriti

Canale 5

20:39 Viola come il mare seconda stagione – PrimaTv

22:54 L’ isola dei famosi d.t. (lu/ve)

23:08 X-Style

23:49 Tg5

00:34 Striscia la notizia

Italia 1

20:26 La legge dei più forti

22:48 The Chronicles of Riddick

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Tris Per Vincere – Anteprima

20:30 Tris per Vincere

21:35 Skyfall

00:15 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Comedy Match – Best of

23:35 Don’t Forget the Lyrics

20 — Venti

20:12 Scontro tra Titani

22:12 Decisione critica

00:38 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.22

21:22 Hawaii Five 0 S8E13 – Presunto colpevole

22:06 Hawaii Five 0 S8E14 – Un nuovo informatore

22:46 Hawaii Five-0 S8E15 – Attraversando il ponte

23:31 La cospirazione del Cairo

Iris

20:22 Space cowboys

22:53 Il destino di un guerriero – Alatriste

01:29 Ore 15:17 – Attacco al treno

Rai 5

20:15 Prossima fermata Asia – S1E4

21:15 Osn Valcuha Choni

22:55 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 11 – Dominique Eddé

23:29 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

Rai Movie

21:10 Jimmy Bobo – Bullet to the Head

22:50 Stone

00:30 Navigator

Rai Premium

21:20 Il gusto dell’estate

22:55 Morgane – Detective geniale – S3E7 – Fuk, Luk e Sau

00:00 Morgane – Detective geniale – S3E8 – Kikeriki

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Dalla Cina con furore

23:25 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:40 Sex with strangers

Twentyseven

20:14 Ocean’s 8

22:19 Un milione di modi per morire nel West

00:19 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Cyrano, mon amour

22:45 Guerra e Pace

23:05 Parola ai giovani

00:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 In Good Company

23:30 Mistresses

La 5

20:10 La leggenda di un amore: Cinderella

22:32 La piccola principessa

00:20 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi post bariatrico

22:40 Vite al limite

Cine34

20:05 Tutti contro tutti

21:56 Faccia di Picasso

23:47 La ragazza nella nebbia

Focus

20:10 Unearthed – La storia dalle fondamenta – PrimaTv

21:53 Freedom oltre il confine – Focus

00:04 Indagini ad alta quota

00:50 Leptis magna: Rome in Africa

01:42 Tgcom24 Breaking News

01:45 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:12 I misteri di Belle Ile

22:19 Law & Order: Special Victims Unit

00:01 All Rise – PrimaTv

Italia 2

20:15 The Darkness

21:15 Tgcom24 Breaking News

21:22 Meteo.it

22:08 In Time

23:02 Tgcom24 Breaking News

23:09 Meteo.it

DMAX

20:45 LBA Serie A

23:05 Oro degli abissi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Mussolini e le donne – 17/11/2023

21:10 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 1 – Venti di guerra

22:20 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 2 – L’Inghilterra sotto attacco

23:25 Italia. Viaggio nella Bellezza – Il tesoro degli Este tra Modena e Sassuolo

00:20 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:12 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:04 Tgcom24 Breaking News

00:06 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

