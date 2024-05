Colleferro, inaugurazione ex Centro Direzionale BPD

Giovedì 30 maggio alle ore 16.30 a Colleferro, in corso Garibaldi 22, si inaugura l’ex Centro Direzionale della BPD, un edificio nato per ospitare le attività direzionali e di rappresentanza, voluto da Parodi per dare lustro alle attività della fabbrica.

Di interesse le vetrate a tutta altezza in corrispondenza della scala e la scala con corrimano in conci di marmo e altri dettagli accessori, sulla quale campeggiano i preziosi arazzi donati da Avio.

Come ha dichiarato l’assessore Zangrilli: “Un luogo che ha contribuito alla storia della nostra città, che diventa di proprietà del Comune e grazie ai lavori di ristrutturazione, ospiterà la più alta sala del Comune, aula consiliare, fulcro della vita amministrativa e politica“. Inoltre, la bella struttura razionalista, sarà anche utilizzata come spazio espositivo per mostre, presentazione di libri e le celebrazioni di matrimoni. Infine l’assessore si dice molto soddisfatta dei lavori svolti che ci permetteranno giovedì di inaugurare e rendere fruibile questo luogo.

Anche il sindaco Pierluigi Sanna si dichiara molto soddisfatto per questo evento eccezionale, che l’amministrazione vuole condividere con tutti i cittadini di Colleferro, per questo auspico una grande partecipazione di pubblico. Dopo tanti anni, la città si riappropria di uno spazio simbolo della nostra storia fatta di lavoro e sacrificio, se si pensa che, questo edificio, accoglie il sacrario dove sono custoditi i nomi di coloro che al lavoro hanno sacrificato la vita.

