GLP – leader mondiale nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, infrastrutture digitali, energie rinnovabili e tecnologie correlate – ha annunciato oggi, 28 maggio 2024, l’acquisizione di un terreno di 25.000 mq vicino a Roma per realizzare un nuovo immobile, il G-Park Colleferro 3, la cui costruzione dovrebbe essere completata per l’inizio del 2025.

GLP acquisisce un terreno di 25mila mq a Colleferro

Dotato di certificazione BREEAM Excellent, l’immobile misurerà oltre 11.000 mq e si troverà in una posizione geografica strategica, vicino alla zona metropolitana di Roma dove transita il flusso di merci verso la parte meridionale del Paese. L’area beneficia di un’eccellente viabilità, con accesso diretto all’autostrada A1, oltre ai collegamenti multimodali garantiti dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dall’aeroporto di Ciampino e dal porto di Civitavecchia.

Il G-Park Colleferro 3 formerà un polo logistico con altri immobili GLP, data la vicinanza al G-Park Colleferro 2 e al G-Park Colleferro 1, oltre ad altri tre immobili del portafoglio GLP situati ad Anagni.

Marco Belli, Country Director di GLP Italia, ha dichiarato: “L’area metropolitana di Roma sta diventando sempre più strategica per la logistica. Continuiamo a riscontrare un forte interesse da parte di operatori alla ricerca di immobili flessibili, moderni e accessibili con una buona connettività all’autostrada A1, il che, unito alla limitata disponibilità di immobili, rappresenta per noi un’eccellente opportunità. Il nuovo immobile che qui verrà realizzato rispecchierà i nostri valori, in primis l’attenzione alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e all’integrazione con il territorio. La disponibilità del portafoglio romano permette oggi la scelta di tre tipologie di immobili, con GLA di mq.11.000, mq.22.000 e mq.28.000”.