Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Mancino naturale

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Déjà Vu – Corsa contro il tempo

23:30 Storie di donne al bivio

00:37 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6458

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Fuori dal coro

23:58 Un acquisto da incubo

Canale 5

20:35 L’Isola dei Famosi

00:36 Tg5

01:23 Striscia la notizia

Italia 1

20:25 Dolittle

22:23 Il mio amico Nanuk

00:16 L’Isola dei Famosi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Inside D-Day. 1944-2024

22:30 D-Day il giorno più lungo

TV8

20:00 Prepartita Europa e Conference League

21:00 UEFA Europa Conference League

23:00 Postpartita Europa e Conference League

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Broken City

23:35 Quiet on set: The dark side of kids TV

20 — Venti

20:11 Decisione critica

22:50 Io vi troverò

00:34 Arrow

Rai 4

20:31 Criminal Minds II ep.21

21:20 The Predator

23:06 Cyborg

Iris

20:24 Coraggio… fatti ammazzare

22:46 Cielo di piombo ispettore Callaghan

00:34 I due presidenti

Rai 5

20:33 Save the Date – Paolo Grassi, un poeta dell’organizzazione

21:14 Art Night Puntata 26 – Piero della Francesca

22:15 Appresso alla musica – Puntata del 23/05/2024

23:07 Elvis Presley ’56 Special

00:07 Rock Legends: Janis Joplin

Rai Movie

21:10 Regole d’onore

23:20 Movie Mag

23:50 Suburbicon

Rai Premium

21:20 Amore e morte a Venezia

23:00 Commissario Dupin – Notti bretoni

00:45 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Super Storm: L’ultima tempesta

23:10 Penombra

00:40 Ragazze in affitto s.p.a.

Twentyseven

20:14 Un milione di modi per morire nel West

22:23 Miracolo nella 34a strada

00:22 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 The Song of Names: La Musica Della Memoria

23:35 Lettere per la libertà

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Le regole del delitto perfetto

00:40 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

20:10 Sex and the City 2

23:00 Made in Italy

00:54 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 S.O.S Acne

22:40 La clinica del pus

Cine34

20:05 Figli

21:57 L’ultima ruota del carro

00:03 Caino e Caino

Focus

20:10 I campioni del regno animale – PrimaTv

22:06 Storie maledette

23:14 Monster: The mystery of Loch Ness

00:17 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:11 Agatha Christie: Cianuro a colazione

22:16 Law & Order: Special Victims Unit

00:02 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:14 In Time

21:07 Tgcom24 Breaking News

21:15 Meteo.it

22:25 Lupin: Trappola mortale

DMAX

20:45 LBA Serie A

23:05 WWE NXT

00:00 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – JFK. Assassinio di un Presidente – 22/11/2023

21:10 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024

21:55 Le Frecce Tricolori

23:25 setTANTArai pt51

23:30 Italia. Viaggio nella Bellezza – Palermo, il Museo del Presente

00:25 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:00 Tgcom24 Breaking News

00:02 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

