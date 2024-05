Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Pretty woman

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il giorno sbagliato

22:55 Storie di donne al bivio

00:03 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6457

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 E’ sempre Cartabianca

23:56 Dalla parte degli animali kids

01:31 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:35 Il Volo – Tutti per uno

23:58 Tg5

00:44 Striscia la notizia

Italia 1

20:17 Le Iene

00:08 I Griffin

00:59 L’Isola dei Famosi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Caos

23:35 La vera storia della Uno bianca

20 — Venti

20:11 Io vi troverò

22:04 The rock

Rai 4

20:34 Criminal Minds II ep.20

21:22 The Northman

23:40 Wonderland

00:13 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:26 Rullo di tamburi

22:42 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express

00:24 Ivanhoe

Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E2

21:15 Mississippi Grind

23:01 Pink Floyd / Syd Barrett: Have You Got It Yet?

Rai Movie

21:10 Mission to Mars

23:10 American Assassin

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:15 Donna Detective – S2E16 – Il chiosco di gelati

21:20 Morgane – Detective geniale – S3E7 – Fuk, Luk e Sau

22:20 Morgane – Detective geniale – S3E8 – Kikeriki

23:30 Il sospetto – S1E7 – La torcia

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Gomorra – La serie

23:40 Kreola

Twentyseven

20:15 Miracolo nella 34a strada

22:22 Il Presidente – Una storia d’amore

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Vita di Pi

23:00 Retroscena

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 This Is Us

00:40 Le parole della salute

La 5

20:10 La voce dell’amore

22:37 Le regole del caos

00:49 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:40 ER: storie incredibili

Cine34

20:05 Amici come prima

21:45 Bellifreschi

23:29 Camere da letto

Focus

20:10 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni – PrimaTv

21:02 Alla scoperta delle Highlands

22:18 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan

23:57 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Delitto a Biot

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:13 FBI: Most Wanted

21:59 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:00 Mike & Molly

20:25 Lupin: Trappola mortale

22:27 Arrow

DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: La strage di Brescia

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1522: l’assedio di Rodi

22:05 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Egitto svelato. L’impresa di Champollion – 20/06/2023

23:05 setTANTArai pt48

23:10 Inimitabili – Filippo Tommaso Marinetti – Puntata del 31/03/2024

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:59 Tgcom24 Breaking News

00:05 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio