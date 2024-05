Tentato omicidio a Colleferro: lite tra vicini rischia di finire in tragedia

Mattinata di paura a Colleferro: tentato omicidio in via Achille Grandi, lite tra vicini rischia di finire in tragedia.

Tentato omicidio a Colleferro: uomo accoltella il proprio vicino, mattinata di paura in via Achille Grandi

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, una lite tra vicini è rischiata di finire in tragedia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 27 maggio 2024, a Colleferro, in via Achille Grandi.

Un uomo di circa 60 anni avrebbe colpito il proprio vicino di casa con un coltello, ferendolo alla gola e all’addome.

La vittima è stata portata in ospedale. Sul posto presenti le Forze dell’Ordine: al vaglio la posizione dell’aggressore. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio