Comune di Colleferro e Fondazione Progetti del Cuore: l’iniziativa

La Fondazione Progetti del Cuore su invito del Comune e grazie al sostegno delle imprese locali è orgogliosa di lanciare un servizio di mobilità gratuita a Colleferro destinato a migliorare significativamente l’autonomia delle persone in particolare stato di fragilità e a supportare con un nuovo strumento il lavoro dei Servizi Sociali comunali finalizzato ad implementare le visite domiciliari. Un Doblò appositamente attrezzato sarà disponibile anche per facilitare trasferimenti essenziali all’interno della città.

Comune di Colleferro e Fondazione Progetti del Cuore: un’iniziativa simbolo dell’integrazione, ecco di cosa si tratta

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio del servizio di mobilità gratuita a Colleferro, una comunità che merita tutta la nostra attenzione e supporto. Grazie alla generosità delle aziende locali e al lavoro sinergico con il Comune, siamo in grado di realizzare questa iniziativa che rappresenta per noi un passo importante verso la realizzazione di una società più inclusiva e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro. Il nostro obiettivo è rafforzare il senso di comunità e fornire assistenza concreta a coloro che ne hanno più bisogno consentendo loro di accedere ai servizi fondamentali. Vogliamo ringraziare ogni azienda che deciderà di partecipare, abbracciando con entusiasmo questa causa sociale e contribuendo a migliorare la qualità di vita dei concittadini. Siamo certi che l’impatto positivo di questa iniziativa si farà sentire a lungo e speriamo che sempre più persone seguano il nostro esempio, unendo le forze per il bene comune.”

Dichiara Daniele Ragone, amministratore della Fondazione Progetti del Cuore.

Le aziende partner di questa iniziativa avranno l’opportunità di trasmettere un forte messaggio sociale attraverso il loro brand, dimostrando un impegno attivo nel miglioramento delle condizioni di vita all’interno della comunità.

Il Comune di Colleferro continua il suo impegno verso chi si trova in situazioni di svantaggio, rinnovando il proprio impegno sociale e comunitario, che è parte integrante della sua missione da molti anni.

Progetti del Cuore si avvale anche del supporto di testimonial d’eccezione come Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi, noti per il loro impegno sociale e sportivo. La loro partecipazione e dedizione rappresentano una fonte di ispirazione, promuovendo i valori di resilienza e solidarietà.

“Da soli possiamo fare poco; insieme possiamo fare molto,” commenta il Direttore della Fondazione, ricordando che ogni gesto, per quanto piccolo, può contribuire significativamente al benessere collettivo.