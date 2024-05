Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 L’acchiappatalenti

00:05 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Calcio, Coppa Italia femminile Frecciarossa 2024. Finale: Roma – Fiorentina

23:45 ATuttoCampo

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Nino Rota “Il Gattopardo”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6455

21:20 Speciale Presadiretta – Nel nome del padre

21:50 Io lo so chi siete

23:00 Elezioni Europee 2024

23:35 TG3 Linea notte

00:35 Meteo 3

Rete 4

20:25 Quarto grado

23:55 East New York

00:50 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:36 Riassunto – terra amara

20:41 Terra Amara – PrimaTv

22:19 Endless Love – PrimaTv

00:02 Tg5

Italia 1

20:25 Bloodshot

22:45 Pitch Black

00:54 L’Isola dei Famosi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 MasterChef Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Comedy Match

20 — Venti

20:11 Le regine del crimine

22:15 The Suicide Squad – Missione suicida

Rai 4

20:34 Criminal Minds II ep.18

21:21 La furia di un uomo – Wrath of Man

23:23 Creed II

Iris

20:25 Apocalypse Now

23:31 Arancia meccanica

Rai 5

20:32 Divini Devoti – E5

21:14 Opera – Madama Butterfly (Festival di Bregenz)

23:23 Save the Date 2023-2024 – Puntata 31

23:59 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

01:37 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La magnifica preda

22:45 Bombshell – La voce dello scandalo

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Donna Detective – S2E12 – Tango assassino

21:20 Per Elisa – Il caso Claps – S1E3

22:20 Per Elisa – Il caso Claps – S1E4

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Ritratto della giovane in fiamme

23:35 Morgana: da casalinga a porno-femminista

Twentyseven

20:15 Nonno scatenato

22:12 La mia Africa

01:02 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Lettere per la libertà

22:30 Effetto Notte – TV2000

23:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:29 Licenza di matrimonio

22:18 The Royal Saga – PrimaTv

23:37 X-Style

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:04 La soldatessa alla visita militare

21:56 L’infermiera di notte

23:51 Il medico… la studentessa

Focus

20:10 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan – PrimaTv

21:44 I Maya – Ascesa e caduta di una civilta’

22:52 Naachtun: La citta’ scomparsa dei Maya

00:05 Drive Up

00:31 Tg5 start

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:12 Chicago P.D.

21:57 Law & Order: Special Victims Unit

23:50 Delitto a Albi

Italia 2

20:15 Il luogo delle ombre

21:12 Tgcom24 Breaking News

21:21 Meteo.it

22:12 Doctor Sleep

23:13 Tgcom24 Breaking News

23:19 Meteo.it

DMAX

20:40 LBA Serie A

23:05 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:05 Donne Esploratrici Isabelle Eberhardt

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Grande Guerra: Trento e Trieste

21:10 Cronache di donne leggendarie Saffo: la decima musa

21:40 RAInchieste – Alcune Afriche 1975 (pt8)

23:10 Enrico Caruso, il Tenore dei due mondi

23:20 setTANTArai pt36

23:25 Storie della tv L’ora del quiz

00:20 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:01 Tgcom24 Breaking News

00:03 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio