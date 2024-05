Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Mascarìa

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:05 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:25 Stasera tutto è possibile

00:15 Appresso alla musica

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Paul Dukas “L’Apprendista stregone”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6454

21:20 Paolo Conte alla Scala: il maestro è nell’anima

23:10 I ragazzi delle scorte – Io devo continuare

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:58 Una donna alla finestra

Canale 5

20:37 Viola come il mare seconda stagione – PrimaTv

22:51 L’Isola dei Famosi

22:56 X-Style

23:37 Tg5

Italia 1

20:28 Ambulance – PrimaTv

23:26 Momentum

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Quantum of Solace

23:40 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Comedy Match

23:35 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

20:12 The Suicide Squad – Missione suicida

22:47 Kingsman: Secret Service

Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.17

21:20 Hawai Five-0 S8E10 – Il futuro è nel passato

22:03 Hawaii Five-0 S8E11 – Un Natale speciale

22:45 Hawaii Five-0 S8E12 – La retata

23:29 Infidel

01:25 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 I 3 dell’operazione drago

22:39 Dead Man Down: Il sapore della vendetta

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo- S1E4

21:14 Insieme per non dimenticare

22:18 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 10 – Alice Mado Proverbio

22:50 Classic Albums – Amy Winehouse: Back To Black

23:48 Queen – Rock the World

00:48 Rock Legends: Eagles

Rai Movie

21:10 American Assassin

23:05 Fuori controllo

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Donna Detective – S2E10 – Stile libero

21:20 Una mamma per detective

23:00 Morgane – Detective geniale – S3E7 – Fuk, Luk e Sau

00:05 Morgane – Detective geniale – S3E8 – Kikeriki

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Il furore della Cina colpisce ancora

23:20 Debbie viene a Dallas

00:30 Radiopornopanda

Twentyseven

20:15 La mia Africa

23:23 Babe: Maialino coraggioso

00:58 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Alla luce del sole

22:30 Guerra e Pace

22:55 Un uomo libero, l’ultima lezione di don Milani

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Il buongiorno del mattino

23:20 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

La 5

20:29 Bold Pilot – Leggenda di un campione

22:42 Uomini e donne-

00:02 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi post bariatrico

Cine34

20:05 Com’è bello far l’amore

22:11 Lucignolo

23:57 L’uomo del labirinto

Focus

20:10 Unearthed – La storia dalle fondamenta – PrimaTv

21:52 Freedom oltre il confine – Focus

00:05 Mayday: air disaster – The accident files

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:13 Delitto a Albi

22:15 Law & Order: Special Victims Unit

00:04 All Rise – PrimaTv

Italia 2

20:15 Doctor Sleep

21:15 Tgcom24 Breaking News

21:24 Meteo.it

23:18 Ready Player One

23:59 Tgcom24 Breaking News

DMAX

21:25 Oro degli abissi

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 Donne esploratrici Amelia Earhart

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giuseppe Fava, il coraggio della verità

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza Palermo, il Museo del Presente

22:05 Francesca Morvillo, donna di legge

22:55 Italia: viaggio nella bellezza – Il patrimonio in divisa da guerra

23:50 Telemaco p.3

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Donne Esploratrici Isabelle Eberhardt

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:59 Tgcom24 Breaking News

00:01 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

