Gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via della Stazione Tuscolana per la segnalazione relativa ad una rapina effettuata da due persone che brandivano una bottiglia di vetro.

Violenta rapina a Roma: aggrediti e minacciati con una bottiglia di vetro, ecco cosa è successo

Nello specifico, giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, lui ed un suo amico erano stati aggrediti da due soggetti che hanno, dapprima, infranto una bottiglia di vetro al suolo e poi li hanno minacciati tenendo uno di essi per il collo allo scopo di rapinarli dei loro effetti personali, per poi scappare. Le vittime non hanno perso di vista i due allertando i poliziotti mediante il Numerico Unico d’Emergenza 1 1 2.

Gli agenti, grazie alle indicazioni ed alle descrizioni fornite dalle vittime, li hanno raggiunti in uno stabile di via della Stazione Tuscolana dove sono stati poi riconosciuti dai due malcapitati.

Gli uomini del VII Distretto, a questo punto, hanno tratti in arresto i due 28enni, poiché gravemente indiziati del reato di rapina.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti disponendo, altresì, per entrambi, la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio