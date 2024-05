Paura su un taxi questa notte a Roma: armati di coltello hanno rapinato un tassista ma sono stati arrestati poco dopo. Ecco tutta la vicenda.

Roma. Con maschera da clown e armati di coltello rapinano un tassista nella notte: arrestati poco dopo

Stando a quanto riportato dall’Ansa, il fatto è accaduto nella notte di oggi, 21 maggio 2024: il tassista era giunto in zona Tiburtina in seguito alla chiamata di una “cliente” quando da un’auto in sosta è sceso un uomo con indosso una maschera da clown.

Insieme alla donna, il malvivente è salito a bordo e, con un coltello da cucina, i due si sono fatti consegnare il portafogli con dentro 50 euro e poi sono scappati. Poco dopo, però, l’uomo e la donna sono stati arrestati dalla Polizia.

