Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Calcio – Uefa Europa League: Atalanta – Bayer Leverkusen

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E8 – L’ultimo caso dell’ispettore Parker

22:32 Delitti in Paradiso S12E8 – La musica nel sangue

23:30 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Nicolaj Rimskij-Korsakov “Scheherazade”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6453

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Fuori dal coro

23:58 Sedotta da uno sconosciuto

Canale 5

20:36 L’Isola dei Famosi

00:32 Tg5

Italia 1

20:27 Il principe cerca figlio – PrimaTv

22:49 A casa con i suoi

00:50 L’Isola dei Famosi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La7 Ricorda: Capaci 23-mag-92

21:30 Our Godfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta

23:00 Vi perdono ma inginocchiatevi

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

23:40 Casino Royale

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 L’amore bugiardo – Gone Girl

00:20 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

20:10 Kingsman: Secret Service

22:46 Giustizia privata

00:45 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.16

21:21 Influencer – L’isola delle illusioni

22:58 Outback

00:25 Criminal Minds II ep.16

Iris

20:24 Cielo di piombo ispettore Callaghan

22:28 Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan

Rai 5

20:28 I Pirenei con Michael Portillo- S1E3

21:14 Art Night Puntata 22 – Opere avventurose

22:19 Appresso alla musica – Puntata del 16/05/2024

23:12 Bono: in attesa di un salvatore

00:00 David Bowie: Ziggy Stardust

Rai Movie

21:12 Incroci sentimentali

23:13 Movie Mag

23:45 Gli ultimi saranno ultimi

Rai Premium

20:20 Donna detective – S2E8 – L’ultima spiaggia

21:20 Il sospetto – S1E7 – La torcia

22:35 Il sospetto – S1E8 – La verità

23:45 Commissario Dupin – Clima bizzarro

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Tentacoli sulla città

23:05 Malizia erotica

Twentyseven

20:15 Babe: Maialino coraggioso

22:04 Mamma ho preso il morbillo

23:50 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 Tutto il giorno davanti

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Le regole del delitto perfetto

00:40 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

La 5

20:29 Quello che so sull’amore

22:37 Made in Italy

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Real Housewives di Roma

22:30 La clinica del pus

Cine34

20:01 Troppo forte

22:18 In viaggio con papà

00:34 Dove vai in vacanza?

Focus

20:10 I campioni del regno animale – PrimaTv

22:05 Storie maledette

00:20 Mayday: air disaster – The accident files

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

TOP Crime

20:13 Agatha Christie: L’uomo dall’abito marrone

22:15 Law & Order: Special Victims Unit

00:02 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Ready Player One

21:19 Tgcom24 Breaking News

21:27 Meteo.it

22:59 Lupin e le profezie di Nostradamus

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

00:10 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 Donne esploratrici Margareth Moth

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ilva-Italsider. I dilemmi dell’acciaio – 15/11/2023

21:10 Inimitabili – Filippo Tommaso Marinetti – Puntata del 31/03/2024

22:05 Chiedi chi era Giovanni Falcone

23:35 setTANTArai pt33

23:40 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 3 La restaurazione

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

00:55 Donne esploratrici Amelia Earhart

01:00 Passato e Presente – Ilva-Italsider. I dilemmi dell’acciaio – 15/11/2023

Mediaset Extra

20:12 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

00:03 Tgcom24 Breaking News

00:05 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio