Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera 21 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo – S1E3

22:25 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo – S1E4

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Elezioni Europee 2024 – Interviste

21:25 Un uomo sopra la legge

23:20 Storie di donne al bivio

00:26 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Giuseppe Verdi “Macbeth”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 E’ sempre Cartabianca

23:57 Dalla parte degli animali kids

Canale 5

20:36 Il Volo – Tutti per uno

00:02 Tg5

00:50 Striscia la notizia

Italia 1

20:17 Le Iene

00:10 I Griffin

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Celebrity Chef – Anteprima

21:35 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

22:50 Celebrity Chef – Anteprima

22:55 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 La vera storia della Uno bianca

00:05 Angelo Izzo – Cuore nero

20 — Venti

20:12 Giustizia privata

22:22 King Arthur: Il potere della spada

00:46 Pressing

Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.15

21:21 Creed II

23:32 Wonderland – Speciale Far East Film Festival 2024

00:04 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 Catlow

22:41 Due stelle nella polvere

00:39 Buccia di banana

Rai 5

20:29 I Pirenei con Michael Portillo- S1E2

21:14 Tre volti

22:52 Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live

00:25 Sting, tra musica e libertà

Rai Movie

21:10 Navigator

22:45 Sfida senza regole

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:30 Donna Detective – S2E6 – Le forchette

21:20 Morgane – Detective geniale – S3E5 – Relazioni pericolose

22:25 Morgane – Detective geniale – S3E6 – Il rasoio di Occam

23:30 Il sospetto – S1E5 – Nuria

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Security

23:30 Doppio amore

Twentyseven

20:15 Mamma ho preso il morbillo

22:12 Zoolander

23:45 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 È arrivata mia figlia!

00:45 Retroscena

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 This Is Us

23:50 Mistresses

00:40 Le parole della salute

La 5

20:29 Sex and the City

23:10 UOMINI E DONNE

00:32 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:40 ER: storie incredibili

Cine34

20:05 Belli di papà

22:11 Camere da letto

00:01 Facciamo fiesta

Focus

20:10 Scozia: Natura selvaggia per quattro stagioni – PrimaTv

21:04 Alla scoperta delle Highlands

22:18 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan

00:02 Mayday: air disaster – The accident files

00:48 Antico Egitto: Civilta’ eterna

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:13 FBI: Most Wanted

21:57 Law & Order: Special Victims Unit

23:43 C.S.I. Miami

Italia 2

20:25 Lupin e le profezie di Nostradamus

22:27 Arrow

00:16 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:05 Donne esploratrici Jeanne Barret

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Come si diventa Winston Churchill – 08/11/2023

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità Padri pellegrini: fondazione americana

22:10 La via della guerra

23:05 setTANTArai pt30

23:10 Inimitabili – Gabriele d’Annunzio – Puntata del 24/03/2024

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:50 Tgcom24 Breaking News

23:57 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

