Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Màkari – S2E3 – Il lusso della giovinezza

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:55 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E17 – Eroe a qualunque costo

21:50 9-1-1 Lone Star – Essere sé stessi S3E17

22:45 La Domenica Sportiva

Rai 3

20:00 chesarà…

20:55 Report

23:15 Dilemmi – Il dilemma della desinenza

Rete 4

20:25 Zona bianca

23:59 Genius

Canale 5

20:28 L’Isola dei Famosi

00:22 Tg5

Italia 1

20:32 Jack Ryan – L’iniziazione

22:48 Pressing-

01:00 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 L’uomo della pioggia

23:50 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 MasterChef Italia

00:30 Corpi da reato

NOVE

20:00 Che tempo che fa – Best of

23:00 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

20:11 Independence Day: Rigenerazione

22:40 Nico

Rai 4

20:34 Senza Traccia VI ep.7

21:20 Hannibal Lecter – Le origini del male

23:20 The Menu

Iris

20:17 The Crossing – Oltre il confine

22:17 Che – Guerriglia

Rai 5

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E14

23:05 Moonlight

Rai Movie

21:15 Sulle ali della musica

23:40 Bleed – Più forte del destino

01:40 Qualunquemente

Rai Premium

21:20 Lucio Battisti, numero uno – TechetecheShow – Puntata del 02/02/2024

23:40 Volare – La grande storia di Domenico Modugno – E1

01:40 Volare – La grande storia di Domenico Modugno – E2

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 The Expatriate – In fuga dal nemico

23:20 Ossessione fatale

Twentyseven

20:06 Ben Hur

22:16 Elena di troia

00:19 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Avalon

23:40 Mamma, mi compri un papà?

01:10 Effetto Notte – TV2000

LA7d

21:20 Miss Marple: istantanea di un delitto

23:10 Miss Marple. Un delitto avrà luogo

La 5

20:10 Kiss the Chef

22:04 Le verità nascoste

23:23 Mr Wrong – Lezioni d’amore

Real Time

20:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:04 Ti presento Sofia

21:57 Tiramisù

23:48 Le nuove comiche

01:29 Poppea una prostituta al servizio dell’impero

Focus

20:10 Freedom oltre il confine – Focus

22:23 Oceani: creature bizzarre

23:21 Il grande dizionario degli animali

00:23 I grandi fiumi della terra

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:05 Vera

01:00 Rosewood

TOP Crime

20:13 Maigret: Delitto in Hotel

22:15 Poirot: Carte in tavola

Italia 2

20:15 Young Sheldon

22:20 Contagious

00:14 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Grandi evasioni della storia

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Giovanni Muto

20:30 Passato e Presente – Jacqueline Kennedy alla Casa Bianca – 15/12/2021

21:10 I cento passi

23:00 setTANTArai pt24

23:05 Cronache di donne leggendarie Hatshepsut e Nefertiti: l’Egitto delle regine

23:40 R.A.M. Italian Chapel

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

00:04 Tgcom24 Breaking News

00:06 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

