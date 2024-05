Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 L’acchiappatalenti

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:40 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 2024

22:45 ATuttoCampo

23:45 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Gioacchino Rossini “Barbiere di Siviglia”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Il signore delle formiche

23:50 TG3 Linea notte

00:50 Meteo 3

00:55 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:25 Quarto grado

23:57 East New York

Canale 5

20:35 Riassunto – terra amara

20:39 Terra Amara – PrimaTv

22:32 Endless Love – PrimaTv

23:48 Tg5

Italia 1

20:26 Matrix Resurrections – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 MasterChef Italia

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Che tempo che fa

20 — Venti

20:12 The Corruptor – Indagine a Chinatown

22:27 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

00:27 Arrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.13

21:20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road

23:08 Cogan – Killing them softly

00:46 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 Will Hunting – Genio ribelle

23:01 Scuola di cult

23:13 A History of Violence

Rai 5

20:26 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E4 – Assuan

21:14 Il turco in Italia (Teatro alla Scala)

00:18 Save the Date 2023-2024 – Puntata 30

00:49 Bruce Springsteen: Born To Rock

Rai Movie

21:10 Niagara (Film)

22:45 Il sapore del successo

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Donna Detective – S2E2 – La bambina scomparsa

21:20 Per Elisa – Il caso Claps – S1E1

22:15 Per Elisa – Il caso Claps – S1E2

23:15 Il clandestino – S1E7 – La ragazza scomparsa

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Doppio amore

23:25 Il sesso secondo lei

Twentyseven

20:15 La tenera canaglia

22:10 Insieme per forza

00:10 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Loving – L’amore deve nascere libero

LA7d

21:20 Joséphine, Ange Gardien

23:10 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

01:25 ArtBox

La 5

20:25 Scrivimi una canzone

22:25 The Royal Saga – PrimaTv

23:53 X-Style

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

22:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:05 L’infermiera di notte

21:58 Spaghetti a mezzanotte

23:50 La minorenne

Focus

20:11 Grandi furti della storia con Pierce Brosnan – PrimaTv

21:50 I Maya – Ascesa e caduta di una civilta’

23:44 Drive Up

00:10 Tg5 start

00:17 E-Planet

00:41 Enigmi svelati 2

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tatort Vienna

TOP Crime

20:13 Chicago P.D.

21:58 Law & Order: Special Victims Unit

23:48 Delitto nel Berry

01:32 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 Verità sepolte

22:04 Hidden – Senza via di scampo

23:46 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

20:40 LBA Serie A

23:05 Border Security: terra di confine

00:55 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il bombardamento di Montecassino

21:10 Cronache di donne leggendarie Hatshepsut e Nefertiti: l’Egitto delle regine

21:40 RAInchieste – I bambini e noi 1970 (pt7)

23:10 setTANTArai pt18

23:15 Monuments men

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Il bombardamento di Montecassino

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:54 Tgcom24 Breaking News

23:55 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

