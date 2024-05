Rapina choc nella notte in zona Trionfale, a Roma: tre ladri si sono introdotti in un’abitazione, portando via gioielli e argenteria dal valore complessivo di 100mila euro.

Roma, rapina choc in zona Trionfale: bottino da 100mila euro. Indagini in corso

Stando a quanto riportato dall’Ansa, tre persone, armate di pistola, si sono introdotte in un’abitazione, dove si trovavano madre e figlia, rispettivamente di 65 e 39 anni.

Si sono fatti aprire la cassaforte, sottraendo gioielli e argenteria dal valore di 100mila euro. Al momento sono in corso le indagini della Polizia di Stato: potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio