Roma, furti e borseggi nel centro: arrestate 13 persone

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno intensificato le verifiche per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini romani che affollano la Capitale. Le intense attività svolte dai Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 13 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Gli arresti

In via Frangipane, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno arrestato un uomo e una donna di origini peruviane, sopresi, in concorso fra loro, subito dopo essersi impossessati dello zaino di una turista olandese mentre era seduta ai tavoli esterni di un ristorante. I Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, invece, in via Panisperna, hanno arresto un 36enne cileno, sorpreso, subito dopo aver infranto con un sanpietrino il vetro di un’autovettura in sosta nel tentativo di asportare alcuni bagagli che si trovavano all’interno.

In via Mario dè Fiori, all’interno di un ristorante, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 21enne algerino e un 24enne francese, entrambi senza fissa dimora, sorpresi, in concorso fra loro, nel tentativo di asportare una borsa ad una turista brasiliana. In via Labicana, invece, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 38enne originario del Bangladesh, senza fissa dimora e con precedenti, colto in flagranza mentre tentava di aprire la portiera di un’autovettura in sosta.

Sulla linea A della metropolitana, alla fermata “Barberini”, i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un uomo e una donna di origini peruviane, entrambi senza fissa dimora, subito dopo essersi impossessati del portafogli di una passeggera a bordo del treno.

Sempre sulla medesima linea, in due distinte operazioni, i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato 4 persone, di cui tre cittadini cileni e una donna di origine austrica, bloccate dai militari subito dopo essersi impossessate di alcuni effetti personali dei passeggeri presenti a bordo del treno.

Un altro cittadino cileno è stato arrestato alla fermata “Termini” dai Carabinieri della Stazione di Roma piazza Bologna, subito dopo aver sottratto il portafogli ad un turista algerino.

Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.