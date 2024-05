Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tutto per mio figlio

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Prey

23:05 Appresso alla musica

00:00 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Giuseppe Verdi “Ernani”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Fuori dal fango

23:00 Solo per amore – Il coraggio di Don Peppe Diana

Rete 4

20:25 Dritto e rovescio

23:59 Chiedo asilo

Canale 5

20:38 Viola come il mare seconda stagione – PrimaTv

22:55 L’Isola dei Famosi

23:02 X-Style

23:42 Tg5

Italia 1

20:28 Red

22:47 Una spia e mezzo

00:54 L’ isola dei famosi i1 night (lu/sa)

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 Casino Royale

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Comedy Match

23:20 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:11 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

22:26 Romeo deve morire

Rai 4

20:31 Criminal Minds II ep.12

21:19 Hawaii Five-0 S8E7 – Incidenti

22:03 Hawaii Five-0 S8E8 – Identità nascoste

22:47 Hawai Five-0 S8E9 – Morte in mare

23:31 Beckett

Iris

20:25 Dead Man Down: Il sapore della vendetta

22:44 Tequila connection

Rai 5

20:27 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E3 – Luxor

21:14 Janine Jansen torna a Roma con Mendelssohn

22:35 Ricercare sull’Arte della Fuga – Contrappunto 9 – Leila Getz

23:00 David Bowie: Ziggy Stardust

Rai Movie

21:10 Sfida senza regole

22:55 Basic

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 13/05/2024

23:55 Morgane – Detective geniale – S3E3 – Fuso orario

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Bruce Lee – La grande sfida

23:05 Debbie viene a Dallas

Twentyseven

20:15 Insieme per forza

22:23 Daddy’s Home 2

00:10 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Quartet

22:30 Guerra e Pace

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Baby Boom

23:15 Mistresses

00:55 Amarsi un po’

La 5

20:25 Colpa delle stelle

22:41 UOMINI E DONNE

00:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite

Cine34

20:05 Se mi vuoi bene

22:13 Tutta colpa di Freud

Focus

20:10 Unearthed – La storia dalle fondamenta – PrimaTv

21:50 Freedom oltre il confine – Focus

23:59 Indagini ad alta quota

00:45 Antico Egitto: Cronache di un impero

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:13 Delitto nel Berry

22:22 Law & Order: Special Victims Unit

00:05 All Rise

Italia 2

20:15 Hidden – Senza via di scampo

21:54 Jupiter – Il destino dell’Universo

00:18 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

20:40 LBA Serie A

23:05 I pionieri dei cristalli

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Al Capone Scarface – 25/01/2022

21:10 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 3 La restaurazione

22:00 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 4 La gloriosa rivoluzione

22:50 setTANTArai pt15

22:55 1492

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:11 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:52 Tgcom24 Breaking News

23:59 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

