Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il bodyguard e la principessa

23:10 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E7 – Il ritorno

22:32 Delitti in Paradiso S12E7 – Una cruda verità

23:30 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Franz Liszt “Rapsodia ungherese n.2”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:25 Fuori dal coro

23:59 Attrazione mortale

01:46 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

21:52 Coppa italia live

23:22 Tg5

00:03 Striscia la notizia

00:21 UOMINI E DONNE

Italia 1

20:24 Il principe cerca moglie

22:51 Il principe delle donne

01:07 L’Isola dei Famosi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Emma

23:40 I girasoli

TV8

20:45 Radio Italia Live – Il Concerto 2024 – Milano

00:30 Sex List

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Il contadino cerca moglie – I protagonisti

23:10 Comedy Match

20 — Venti

22:15 John Wick

00:09 Arrow

01:33 God Friended Me

Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.11

21:21 Talk to me

22:58 Titane

00:46 Criminal Minds II ep.11

Iris

20:26 Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan

22:57 Ispettore callaghan: il caso scorpio e’ tuo!

Rai 5

20:27 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E2 – Cairo

21:14 Art Night – Puntata 21 – Mario Ceroli, le forme della meraviglia

22:15 Appresso alla musica – Puntata del 09/05/2024

23:06 Bruce Springsteen: Born To Rock

23:58 I Beatles e l’India

Rai Movie

21:10 Il sapore del successo

22:55 Movie Mag

23:25 Tutti in piedi

Rai Premium

21:20 Il sospetto – S1E5 – Nuria

22:35 Il sospetto – S1E6 – La mamma

23:50 Il commissario Dupin – S1E9 – Segreti di famiglia

Cielo

20:30 Affari di famiglia

21:20 Tornado Valley

23:05 Senza scrupoli

00:45 La notte degli amanti

Twentyseven

20:15 Daddy’s Home 2

22:10 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

00:15 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Di Bella sul 28

21:30 Grace Is Gone

23:05 Casa Shakespeare

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Scandal

23:50 Mistresses

00:40 Belli dentro belli fuori

La 5

20:27 Prime

22:27 Green is the new Black – PrimaTv

22:56 UOMINI E DONNE

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 The Real Housewives di Roma

22:30 La clinica del pus

Cine34

20:06 Il vigile

22:14 Dove vai in vacanza?

Focus

20:10 Oceani: creature bizzarre – PrimaTv

21:00 Il grande dizionario degli animali

21:57 Fuori le prove! – indagini ai confini della realta’

22:42 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’

23:28 Indagini ad alta quota

00:20 Antico Egitto: Cronache di un impero

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Gently

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:13 All Rise – PrimaTv

21:56 Law & Order: Special Victims Unit

23:45 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Jupiter – Il destino dell’Universo

22:53 Il castello di Cagliostro

00:54 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

21:20 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il corpo come simbolo. Eroi o tiranni

21:10 Inimitabili – Gabriele d’Annunzio – Puntata del 24/03/2024

22:05 Italo Calvino. Lo scrittore sugli alberi

23:35 setTANTArai pt12

23:40 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 1 Giacomo I Re di Scozia e d’Inghilterra

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:22 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:58 Tgcom24 Breaking News

00:06 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio