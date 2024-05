Oggi, sotto il cielo azzurro di Piazza di Spagna, la famosa scalinata di Trinità dei Monti ha accolto un evento straordinario che ha catturato l’attenzione di turisti e cittadini romani. Fragolare in abiti tipici hanno danzato tra la folla, distribuendo generosamente il nettare rosso delle fragole di Nemi e anticipando l’atmosfera festosa della prossima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi, in programma per domenica 2 giugno.

Successo a Piazza di Spagna: le Fragolare di Nemi anticipano la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di domenica 2 giugno

Il flash mob, caratterizzato da canti e danze che richiamano le tradizioni dei Castelli Romani, ha trasformato la scalinata in un palcoscenico vivace e colorato. Accompagnati da melodie che evocano l’essenza stessa della regione, gli artisti hanno deliziato i passanti con l’aroma fresco delle fragole di Nemi, offrendo loro un assaggio delle prelibatezze che saranno protagoniste dell’evento estivo.

La distribuzione delle fragole gratuite è stata accolta con entusiasmo, attirando una folla di curiosi che ha interrotto il suo cammino per immortalare il momento e lasciarsi tentare da una degustazione autentica. “Le fragole di Nemi,” dichiara il Sindaco Alberto Bertucci, “sono rinomate in tutto il mondo per il loro gusto unico e la loro eccellenza, hanno conquistato i palati più esigenti, confermando la loro posizione di ambasciatrici del gusto e della tradizione romana.”

La Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi, giunta alla sua 91° edizione, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’autenticità e nel folklore della campagna romana. “Oltre alle fragole,” continua Bertucci, “i visitatori potranno ammirare una vasta esposizione di fiori provenienti dai giardini più rigogliosi della regione, arricchendo l’evento di profumi e colori vibranti.”

L’appuntamento è per domenica 2 giugno, quando Nemi si trasformerà nel cuore pulsante della cultura e della tradizione locale. La Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori attende con gioia l’arrivo di ospiti provenienti da ogni angolo del mondo, pronti a vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si prega di visitare il sito ufficiale della Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi. https://comunedinemi.rm.it

Foto di repertorio