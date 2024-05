Un viaggio culturale tra le differenze e le connessioni, celebrando l’identità e la diversità attraverso opere di pace e solidarietà.

Il Comune di Nemi ospita una mostra di arte contemporanea tra Italia e Turchia

Il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha annunciato oggi che dal 12 maggio al 26 maggio il Castello Ruspoli sarà il palcoscenico di un’esperienza artistica unica, con la mostra “PONTE / KÖPRÜ”. Questo straordinario evento di arte contemporanea, organizzato dall’associazione Pro Loco Nemi in collaborazione con Archi D’Arte Odv, celebra le connessioni culturali tra l’Italia e il resto del mondo, con un focus speciale sull’Italia e la Turchia.

L’evento, sostenuto dal Comune di Nemi e dall’Ambasciata di Turchia, si propone di valorizzare gli elementi che legano diverse culture attraverso opere pittoriche e ceramiche che incarnano i valori della pace, della solidarietà e della convivenza. Secondo il sindaco Bertucci, questa mostra è un’opportunità per costruire un ponte tra Occidente e Oriente, celebrando le diversità e lo scambio culturale, pur mantenendo salda l’identità italiana.

La direttrice artistica, Rosella Brecciaroli, ha curato una mostra ricca e coinvolgente, con oltre 40 opere di artisti italiani e turchi esposte al primo piano del Castello Ruspoli. Il percorso espositivo, che ruota attorno a otto figure illustri delle due culture, offre un’alternanza di colori e materiali che riflettono la diversità e la ricchezza dell’arte contemporanea.

“Questa mostra è un omaggio alla via della seta e a Marco Polo, un viaggio ispirato che unisce passato e presente attraverso pittura, scultura, musica e fotografia“, ha dichiarato Brecciaroli. “È un’opportunità per persone di tutte le età di immergersi in un’esperienza artistica unica, che celebra la diversità e promuove la comprensione interculturale”.

L’esposizione include anche una sezione dedicata alle ceramiche artistiche, che sottolinea il legame profondo con il territorio locale e mette in risalto il lavoro creativo degli artisti. L’ingresso alla mostra è libero durante gli orari di apertura del Castello Ruspoli, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questo straordinario viaggio attraverso l’arte contemporanea.