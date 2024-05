Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 13 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 maggio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il clandestino – S1E9 – La notte

22:25 Il clandestino – S1E10 – Il cingalese

23:25 Cose Nostre

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

23:45 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La gioia della musica – Tchaikovsky “Romeo e Giulietta”

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 FarWest

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:20 Quarta Repubblica

23:58 Harrow

00:55 Tg4 – Ultima ora notte

Canale 5

20:35 L’Isola dei Famosi

00:24 Tg5

01:06 Striscia la notizia

Italia 1

20:24 Homefront

22:36 Cold Case – Delitti irrisolti

23:26 Sport Mediaset Monday Night

00:01 Drive Up

00:36 Cotto e mangiato – il Menù

00:52 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 C’era una volta a New York

TV8

20:10 Tris Per Vincere – Anteprima

20:15 Tris per Vincere

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

23:55 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:25 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Cash or Trash – Speciale Prime Time

01:35 Naked Attraction UK

20 — Venti

20:10 The Legend of Tarzan

22:19 Independence Day

00:57 Magazine champions league 2024

Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.9

21:21 Freaks Out

23:44 Escape

01:05 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:25 Demolition Man

22:47 I figli degli uomini

00:43 Note di cinema

00:51 Thin ice – Tre uomini e una truffa

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E6

21:14 Mamma + Mamma

22:31 Visioni – Vita immaginaria, SalTo24

23:06 Sciarada – Il circolo delle parole – L’Altro ‘900. Luigi Meneghello

00:02 Rock Legends: The Clash

00:27 They All Came Out To Montreux – Parte 2

01:16 Rock Legends: David Bowie

Rai Movie

21:10 L’uomo del fiume nevoso

22:50 Fango, sudore e polvere da sparo

00:30 Viaggio allucinante

Rai Premium

21:20 Il commissario Dupin – S1E9 – Segreti di famiglia

23:00 Ciao Maschio – Puntata del 01/05/2021

00:15 Rex S8E8 – Ladri d’autore – 1^ Parte

01:10 Storie Italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Furlough

23:00 Sexe + Techno

00:10 Sex diaries

Twentyseven

20:15 I dieci Comandamenti

22:31 Lo scudo dei Falworth

00:20 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Maria di Nazaret

22:45 Fatima l’ultimo mistero

LA7d

20:25 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Bull

23:50 Mistresses

00:40 ArtBox

La 5

20:25 Rosamunde Pilcher: I battiti del cuore

22:20 UOMINI E DONNE

23:37 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta

23:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

20:06 Chissà perché… capitano tutte a me

22:05 Vi racconto

22:21 Le nuove comiche

00:10 I peggiori

Focus

20:12 I Maya – Ascesa e caduta di una civiltà – PrimaTv

21:59 Unearthed – La storia dalle fondamenta

23:49 Indagini ad alta quota

00:39 Antico Egitto: Cronache di un impero

01:31 Tgcom24 Breaking News

01:33 Meteo.it ’24 focus

Giallo

21:10 Tatort Vienna

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Rosewood

TOP Crime

20:13 C.S.I. Miami

22:00 Law & Order: Special Victims Unit

23:53 Maigret: Omicidio a Ferragosto

Italia 2

20:25 I Griffin

22:16 Young Sheldon

00:15 What’s my Destiny Dragon Ball

DMAX

20:40 LBA Serie A

23:05 WWE Raw

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ildegarda di Bingen. L’altro sapere con la prof.ssa Giuseppina Muzzarelli – 13/05/2024

21:10 1492

22:20 Grandi della Tv – Babau

23:15 setTANTArai pt6

23:20 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Amerigo Vespucci: il nome del mondo nuovo – 07/05/2024

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

20:10 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

23:52 Tgcom24 Breaking News

23:59 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

