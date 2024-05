Programmi in tv stasera, cosa vedere oggi?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 maggio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 maggio 2024 in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 maggio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Màkari – S2E2 – Il lato fragile

23:45 TG1 Sera

23:50 Speciale Tg1 – Ricominciare da un bau

01:00 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E16 – May Day

21:50 9-1-1 Lone Star S3E16 – Incapacità

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

01:10 Appuntamento al cinema

01:15 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 Chesarà… – Puntata del 12/05/2024

20:55 Report – Puntata del 12/05/2024

23:15 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Luciano Spalletti

Rete 4

20:25 Zona bianca

23:58 Il falò delle vanità

Canale 5

20:32 Amici di Maria

23:50 Tg5

00:30 Paperissima Sprint Domenica

Italia 1

20:25 Jason Bourne

22:56 Pressing

01:00 E-Planet

01:29 Berlino

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Roma di piombo – Diario di una lotta

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Venom: La furia di Carnage

23:30 La leggenda degli uomini straordinari

NOVE

20:00 Che tempo che fa

21:50 Che tempo che fa – Il tavolo

00:45 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:18 Independence Day

23:08 Ticker

Rai 4

20:32 Senza Traccia V ep.19

21:19 Il silenzio degli innocenti

23:17 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

00:52 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:17 Dragon – La storia di Bruce Lee

22:38 Scuola di cult

22:51 Che – L’argentino

Rai 5

20:42 L’attimo fuggente – E5

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E13

23:05 Sono Gassman! Vittorio re della commedia

00:36 Tuttifrutti 2023-2024 – Puntata 35

Rai Movie

21:10 Operazione spy sitter

22:50 Tutte lo vogliono

00:15 Enemy

Rai Premium

21:20 Claudio Baglioni, Strada facendo – Techetecheshow – Puntata del 01/09/2023

00:05 Io sono Mia

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 E venne il giorno

23:05 Scandalosa Gilda

Twentyseven

20:03 I dieci Comandamenti

21:59 La storia di una monaca

00:45 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Jewel tutto per mia figlia

23:00 Don Alberione, editore di Dio

23:50 Io e zio Buck

LA7d

20:10 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple

23:10 Miss Marple: omicidio al vicariato

La 5

20:10 Mamma mia!

22:18 Mamma mia! Ci risiamo

00:21 Mr Wrong – Lezioni d’amore

Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie

20:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:04 Poveri ma ricchi

21:54 Forever Young

23:37 A ruota libera

Focus

20:14 Freedom oltre il confine – Focus

22:31 Oceani: creature bizzarre

23:23 Il grande dizionario degli animali

00:20 I grandi fiumi della terra

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Vera

00:55 Rosewood

TOP Crime

20:13 Maigret: Omicidio a Ferragosto

22:12 Poirot: Il mistero del treno blu

00:16 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Young Sheldon

22:17 The Bad Seed

00:09 Che campioni Holly e Benji!

DMAX

20:10 Banco dei pugni

20:40 LBA Serie A

23:05 Grandi evasioni della storia

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Umberto Guidoni

20:30 Passato e Presente – Legge sul divorzio, un lungo cammino

21:10 The Quiet American

22:50 Cronache di terra e di mare – Andrea Doria. Genova e il suo principe

23:20 setTANTArai pt3

23:25 R.A.M Spie – Mario Carletti

23:50 Franco Basaglia (1924 – 1980)

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:14 L’Isola dei Famosi

00:19 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio